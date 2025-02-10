黃國昌「掃除綠衛兵」反制大罷免 預告本週將行動

黃國昌（左2）參加樹林區行動治理座談會議，在台上專心看資料。站立發言者為新北市長侯友宜。（記者陳奕劭攝）

2025/02/10 11:19

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免遍地開花，多個國民黨區域立委的第一階段提議書已陸續送到中央選委會，國民黨、民眾黨也要罷免民進黨立委反制；民眾黨立委黃國昌在臉書發起「掃除綠衛兵」，宣布從台北市開始罷免綠委，這星期就會有「具體行動」。

黃國昌今天（10日）到新北市樹林區出席新北市政府「行動治理座談會議」受訪說，台北市今天早上已有超過400人報名，這星期就會有具體行動，既然總統賴清德「一意孤行」，此時就是「自主公民」站出來的時候。

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黃國昌表示，為了協助「自主公民」站出來「捍衛台灣民主」、「反對民進黨走向威權獨裁」，他昨天（9日）在臉書號召團結「自主公民」採取行動，今天早上一看，發現報名參與接下來活動的志工光在台北市就超過400人，接下來會審核完成報名的志工並寄發通知信，這星期會有具體行動。

黃國昌指出，這個行動主要目的是「護民主、反威權，護民主、反威權」，他之前已再三跟賴清德報告，希望賴清德以「執政黨黨主席」的身分站出來「告訴台灣社會，民進黨不贊成也不認同大罷免」，遺憾的是，賴清德還是「一意孤行」，此時就是「自主公民」站出來的時候。

黃國昌在臉書發起「掃除綠衛兵」行動，宣布從台北市開始罷免民進黨立委。（資料照，記者方賓照攝）

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