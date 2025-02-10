大溫台僑聯合會蛇年團拜 展現台僑政經綿密人脈

大溫台僑聯合會三名共同主席張健理（前排左一）、謝明珠（前排左二）、黃宗芹（前排左五）及劉立欣（前排左三）與財神合影，並祝大家恭喜發財。（大溫台僑聯合會提供）

2025/02/10 06:04

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華9日報導〕大溫哥華台灣僑界聯合會主辦的「靈蛇獻瑞 慶團圓」新春團拜活動，於2月8日在鷺島酒莊隆重舉行，加拿大各級政要出席踴躍，展現台僑在加拿大建立的人脤實力。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣在會中邀請僑胞參加即將於今年４月舉行的溫哥華太陽長跑（Vancouver Sun Run）， 屆時辦事處將組成Team Taiwan加入這場國際萬人長跑，為台灣加入世界衛生組織（WHO）而跑。

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劉立欣謝謝大家長期以來對聯合會的支持，一起將台灣的文化與軟實力一起在溫哥華推展。除了４月的溫哥華太陽長跑，僑委會派遣文化訪問團將於5月至維多利亞及溫哥華演出。希望能結合本地的主流政要及僑界一起來觀賞十鼓擊樂團的精彩表演，讓台灣的軟實力能被看見。

僑務組組長陳碧蓮指出，文化訪問團的活動的意義除了正式活動本身能提供一個場所讓大家聚集在一起，更重要的是活動的前後大家的互動及交流能讓大家聯絡感情。

大溫台僑聯合會的新春團拜活動現場喜氣洋洋，近80位會員及家人朋友齊聚一堂，共享節日歡樂。除了劉立欣、駐溫哥華台北經文處僑務組組長陳碧蓮、僑務秘書林美玲、鷺島酒莊董事長張忠楠、安信 Community Savings 董事長陳葦蓁、卑詩省省議員陳瀚生、省議員 Steve Kooner、列治文市議員區澤光、前聯邦保守黨國會議員趙錦榮等多名政要應邀參加活動。共同迎接蛇年到來，展現出台僑在加拿大政經界的人脤實力。

大溫台僑聯合會共同主席張健理感謝所有提供贊助的朋友，且感謝聯合會理事們的努力付出，籌備新春團拜。她祝福嘉賓們事業興盛、步步高升，並送大家伴手禮「紅蘋果」祝福大家火火紅紅、平平安安。

共同主席謝明珠則預告會員們今年聯合會將有許多活動，會員們的參與是聯合會舉辦活動的原動力，希望大家能繼續支持。共同主席黃宗芹也祝大家蛇年行大運、身體健康、萬事如意。

此次活動精心安排了互動遊戲與紅包抽獎，讓參加者在輕鬆愉快的氛圍中迎接新的一年，透過靈蛇贏取象徵好運的紅包獎勵。現場還特設蛇年開運祈福儀式，並邀請財神爺親臨，為來賓送上滿滿的財運與祝福，祈求來年順遂平安，福氣臨門。

團拜現場布置充滿傳統春節氛圍，春聯、燈籠、紅包、元寶、舞獅等裝飾琳瑯滿目，增添了濃厚的節日氣息。與會來賓皆表示，這次活動不僅帶來了樂趣，更讓人感受到濃濃的年味與社群的溫暖。

劉立欣（右二）與卑詩保守黨省議員Steve Kooner（左一）、省議員陳瀚生（左二）與市議員區澤光（右一）合影。（大溫台僑聯合會提供）

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