砸1兆美元換美免加關稅？矢板明夫：台「購物清單」目標不輸日本

石破茂8日與川普進行會晤。（彭博）

2025/02/10 00:45

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相石破茂近日赴美與重返白宮的美國總統川普會晤，日媒評析認為石破茂此行可以說是取得成功。對此，《產經新聞》前台北支局長矢板明夫從台灣角度出發分享自己的看法，認為台灣有3點狀況與日本相似，台灣或許能夠借鑑石破茂訪美行取得成功的經驗，深化與美國的關係。

矢板明夫9日深夜在臉書發文，「石破茂昨天（8日）和美國的川普總統見面，在增強日美安保等外交、國防的很多問題上取得了共識。同時，又沒有被當面提出給日本產品加稅、要求日本大量購買美國商品等要求，可以說是取得了相當大的成功。」

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他接著說：「今天日媒分析這次石破外交，提出了幾點分析。第一、安倍晉三前首相和川普總統是好朋友，為日美外交打下了良好的基礎；第二、川普認為美國的主要敵人是中國，在今後與中國的對抗中，需要日本幫忙出力的地方有很多，就如同美國要解決中東問題，需要以色列的大力配合，所以對以色列也比較客氣；第三、石破茂準備了向美國投資1兆美元的大禮，讓川普心情大好。川普之所以給各國加關稅，其實就是想讓各國的企業都來美國投資，幫助美國創造勞動機會。以實現『讓美國再次偉大』的目的。」

矢板明夫表示，「說句老實話，我並不認為現在的日本，有拿出1兆美元來投資美國的實力。但數字有很多算法，如果把這些年日本已經在美國投資的金額也算上，說不定可能達標。或者，石破茂說的是『日本的努力目標』。只要今後幾年，日本真的很努力在推動向美國投資，那麼到時候即便沒有達標，川普也說不出什麼。」

他指出，「台灣的狀況其實和日本很相似。第一、川普周圍有很多親台人士，比如說國務卿盧比歐等，長年以來和台灣有良好的互動；第二、台灣所處的地理位置，絕對是抗中的最前線，將來有很多可以和美國配合的地方‵，台灣或許應該更多地向美國強調這一點；第三、現在的台灣比日本更有錢，或許可以找一些企業湊成一個比較大的數字，宣布向美國投資，然後再發表一個『購物清單』，從美國購買石油、天然氣、客機以及一系列先端武器，當作給川普總統就任的賀禮。日本的成功經驗，台灣或許有些地方可以借鑑。」

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