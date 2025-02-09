吳欣岱控李彥秀美國擺拍 藍發言人：地點在立法院研究室

台灣基進秘書長吳欣岱透過臉書張貼多張「證據圖」，質疑國民黨立委李彥秀在美國擺拍，但國民黨發言人楊智伃點出，李彥秀的照片是在立法院辦公室所攝。（圖由楊智伃提供）

2025/02/09 23:04

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委李彥秀近日捲入美國房產爭議，台灣基進秘書長吳欣岱今日透過臉書張貼多張「證據圖」，質疑李彥秀在美國擺拍，但國民黨發言人楊智伃點出，李彥秀的照片是在立法院研究室所攝，大酸「吳欣岱想選立委失心瘋？難怪進不了立法院，連立院研究室都認不出來」。

不過，吳欣岱也隨即表示，「想要我認錯很簡單啊，我又沒買過美國豪宅，誰知道是不是跟立委辦公室長得一模一樣？不然請李彥秀在台灣做秀做完，回美國的時候再拍一張，讓我們長見識一下。」

請繼續往下閱讀...

楊智伃指出，綠營為了搞惡霸政治無所不用其極，前立委高嘉瑜與吳欣岱天天輪番上陣抹黑李彥秀，試圖影響罷免。然而，李彥秀在港湖深耕多年，民意基礎穩固，歷經多次選舉檢驗，並非輕易能撼動的對手。眼見攻擊無效，他們只好靠抹黑、造謠、炒冷飯來搏版面，試圖刷存在感、操弄輿論，甚至為了迎合青鳥，不惜以謊言推動惡霸。

楊智伃表示，吳欣岱誣指李彥秀人在美國，還洋洋灑灑製作多張「證據圖」，試圖塑造「李彥秀落跑」的假象。結果所謂的「美國背景」，從窗戶、裝潢、物品到地上的垃圾桶，根本就是立法院青島東路的立委研究室，如此低級的造謠手法，不僅荒謬可笑，更暴露了吳欣岱的無知與拙劣。

吳欣岱則表示，自己是合理懷疑李彥秀從1月18日隨著立法院長韓國瑜訪美，一路到2月5日都在美國。這段時間的貼文無論是照片在美國或在台灣，都掩蓋不了他人不在的事實。一個號稱勤跑基層的在地立委，到底是不是整個年節都在美國全家團圓。

對此，楊智伃表示，一位同時兼顧家庭與工作的女性，在春節期間與家人短暫團聚，有什麼問題？作為一位女性政治人物，吳欣岱選擇用這種方式詆毀李彥秀，甚至嘲諷她的母親身分，這不僅暴露她對守護家庭價值的無知，更是對職業女性的羞辱。

楊智伃說，試圖透過造謠來抹黑對手，結果卻讓自己成為最大的笑話。連最基本的事實都搞不清楚，難怪選不上立委。不斷造謠的「雙姝」，最後只會變成「雙輸」。吳欣岱應立即為這場拙劣的詆毀戲碼公開認錯、道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法