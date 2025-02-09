反共剿匪金門不缺席！ 罷團：拒絕陳玉珍就是拒絕共產黨

民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

2025/02/09 23:52

〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免潮如火如荼，中央選舉委員會已收到各地33件立法委員罷免案，不只台灣本島，外島也不落人後，罷免團隊「珍礙金門」指出，反共剿匪人人有責、金門絕不會置身事外，金門人拒絕再被無良、無知、親中的暴力立委代言。

「珍礙金門」表示，金門看似鐵板一塊，但許多真心熱愛金門的鄉親敢怒不敢言，團隊將串聯無法容忍劣質作為的民眾，下架在立法院嚴重失格的陳玉珍、守護自己的家鄉。

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罷團指出，親共人士推波助瀾下，金門逐漸變成中國統戰重要棋盤，被視為「一國兩制的試辦點」，陳玉珍激進言論無形中為統戰策略提供「偽造的正當性」，加深金門與台灣本島間的對立，更讓人無法警覺兩岸關係中潛藏的巨大風險。

「珍礙金門」強調，支持兩岸和平交流，但不能因此呼籲兩岸背後的政治風險，陳玉珍作為立法院民代，應該清楚自己代表台灣、中華民國與金門鄉親的利益，不應只在兩岸關係短視近利，刻意掩蓋中國對台的統治野心，這不僅關乎經濟，更關乎台灣未來的政治與安全。

罷團呼籲金門人站出來罷免陳玉珍，金門人也是台灣人，反共剿匪人人有責、金門絕不會置身事外，「拒絕陳玉珍就是拒絕共產黨」。

民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

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