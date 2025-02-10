懷疑李彥秀年節在美度假遭藍網軍出征 吳欣岱：怎不請本人澄清？

李彥秀近期身陷在美國置產卻未進行財產申報等爭議。（資料照）

2025/02/10 00:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委李彥秀近期身陷在美國置產卻未進行財產申報等爭議，上次大選與李彥秀打對台的台灣基進祕書長吳欣岱跳出來質疑李彥秀年節期間人都在美國豪宅度假，卻擺拍假裝自己人還在台灣，遭藍營網軍攻擊。對此，吳欣岱9日晚間在臉書吐槽藍營支持者，與其在她的貼文砲轟出征，不如請李彥秀本人出來說明清楚，證明她是看到黑影就開槍。

李彥秀在美房產爭議爆發後，網紅「四叉貓」劉宇就請美國的朋友實地到李彥秀位於加州爾灣的房子訪，懷疑李彥秀日前回應外界質疑的影片就是在爾灣豪宅裡拍攝的。吳欣岱也跳出來當糾察隊，直指李彥秀年節期間在臉書發文的照片就是在美國拍的，但是卻營造自己人在台灣的假象，就連初六發開工文使用的照片也被抓包是去年12月的，認為李彥秀可能是上月18日隨立法院長韓國瑜訪美一路到2月5日人都在美國。

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吳欣岱的質疑貼文隨即引發不少國民黨網軍和支持者出征，吳欣岱9日晚間再於臉書發文，「最近國民黨青年軍有越幫越忙的傾向，美國貴婦李彥秀應該很頭痛。我的臉書發文，合理懷疑李彥秀從1/18號隨著韓國瑜訪美，一路到2/5都在美國。這段時間的貼文無論是照片在美國或在台灣，都掩蓋不了他人不在的事實。國民黨青年軍急著出征我的文章，表示你們有看到這個資訊了，怎麼不請黨內前輩彥秀姐拿出入境資料澄清一下到底人在哪？」

她接著說：「想要我認錯很簡單啊，我又沒買過美國豪宅，誰知道是不是跟立委辦公室長得一模一樣？不然請李彥秀在台灣做秀做完，回美國的時候再拍一張讓我們長見識一下嘛！港湖人想知道的是，你一個號稱勤跑基層的在地立委，到底是不是整個年節都在美國全家團圓！奉勸青年軍們一聲，你們黨內前輩殺雞取卵靠賣台致富，屁股拍拍就去美國住了。你們再怎麼鬥也就剩一個空殼，玩不出什麼花樣。」

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