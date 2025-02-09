朱立倫稱要推AI法、要和不要鬥 葉耀元3問：罷藍委不是吃飽沒事幹！

朱立倫宣稱立院新會期國民黨將以民生為主軸。（資料照）

2025/02/09 23:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨主席朱立倫似乎為了平息民怨，5日主持藍營中常會時宣稱立院新會期他們將以民生為主軸；今天（9日）朱立倫再稱，藍營要拚民生，此時全世界都在打人工智慧（AI）戰，台灣卻在拚大罷免，會非常不利。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3問，直言現在大家想要罷免國民黨的立委，不是「吃飽沒事幹」！

朱立倫9日下午出席嘉義市黨部新春團拜，喊話台灣現在要和不要鬥，國民黨要拚民生，當前全球都在打AI戰、金融貿易戰，藍營也將推動AI基本法，但民進黨想拚大罷免，這樣只會讓台灣亂掉，是害了台灣，藍營的的目標是讓台灣愈來愈好、愈來愈和，而非愈來愈亂。

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對此，葉耀元在臉書向朱立倫提出3問：「一、國民黨的AI政策是什麼？你們有嗎？講得好像你會講AI這兩個字就知道怎麼發展AI一樣。二、請問你們要怎麼面對貿易戰？繼續西進然後讓自己變成美國的眼中釘嗎？三、你們沒有跟民眾黨一起搞出一些有爭議的法案、違憲的法案、以及胡亂凍結預算可以讓台灣政府空轉，公民團體會去搞罷免嗎？你以為大家都吃飽撐著沒事幹喔？」

網友也紛紛表示，「自己把屋頂牆壁拆光光，才在罵民進黨害他吹風淋雨」、「大罷免才有利台灣經濟發展！罷免掉親中共的立委，遠離中國，像歐美各國看齊，才有利台灣發展」、「砍中研院經費的人說要正式AI開發」、「不就是白藍兩黨全力在拖垮政府嗎？」、「推惡法、惡性砍預算就有利台灣經濟？」、「砍了一堆預算已經影響經濟，還有藍委不是說過幹嘛給企業補助跟文化界補助嗎？」

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