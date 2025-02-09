酸羅智強質詢不專業搞民粹 沈伯洋：身為大安區居民也看不下去

民進黨立委沈伯洋下午出席罷免藍委宣講活動。（記者蔡思培攝）

2025/02/09 18:27

〔記者蔡思培／台北報導〕罷免潮來臨，罷免台北市大安、文山區立委的公民團體今天下午進行街頭宣講。民進黨立委沈伯洋也批評，立委羅智強選擇用民粹、短影片角度質詢，只為在抖音宣傳，羅智強常用責罵、訕笑、反諷方式質詢，不如去當網紅就好。他也批評，大安區作為文教區選區，卻選出水準最低的立委，他作為大安區居民也看不下去。

罷免台北市大安區立委羅智強、文山區立委賴士葆、新店區立委羅明才的公民團體今天在客家文化園區舉行宣講。沈伯洋指出，很多國家即使有罷免制度卻不常用，是因為它們有更迅速的解散國會機制，台灣雖有解散國會制度，卻要多數同意，要藍白投下贊成倒閣票才能解散國會，這也是憲政體制的缺點，原本也在修憲委員會討論，但去年國民黨不斷阻擋修憲委員會。沈伯洋強調，今天之所以有大罷免，重要原因就是若有20、30個罷免團體，國民黨就可能要是否就解散國會，只有公民社會能夠給國民黨壓力。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說，去年5月大家站上街頭就是希望給藍白壓力，但藍白卻沒有聽到民眾怒吼。他批評藍白不斷測試公民底線，民眾上街頭、打電話都沒有用，現在只剩最後一招罷免，罷免是憲法賦予的合法權利，可以合法將立委趕出立法院。他提到，很多參與罷免的志工有家庭、工作要顧，卻願意利用下班之餘投入社會運動，比有薪水的政治工作者更加了不起。

沈伯洋在接受媒體聯訪時也批評，羅智強是立院中素質最低的立委，他不像其他國民黨立委遇到自己專業議題，會有專業質詢，羅智強是普遍、全部水準都很低落，這並非羅不專業，而是他選擇用民粹、短影片角度質詢，只為在抖音宣傳，羅智強常用責罵、訕笑、反諷方式質詢，不如去當網紅就好。

沈伯洋指，羅智強曾在質詢中要求NCC官員下台，並將影片上傳網站，他希望在短時間內要求官員下台，讓外界認為他是戰將，卻侮辱中華民國的官員。沈也指，民眾黨立委黃國昌還會請幕僚準備內容，羅智強連內容都不準備就上台謾罵，大安區作為文教區選區立院水準最低的立委，他作為大安區居民也看不下去。

罷免羅智強發起人周先生指出，過去幾屆立委都由國民黨當選，原本認為只要能幫選民爭取福利就沒關係，但羅智強表現荒唐，從未在大安區出現替選民服務，已經成為投票部隊。周先生也指，大安區很多區域深藍，但願意參加連署比例仍高，顯示去年立院亂象惹怒許多人，可能被認為國民黨的鐵票區已經鬆動。

罷免賴士葆發起人林先生也指，很多人都奉勸他別浪費時間罷免，但大家越是這樣說他越要罷免。他批評賴士葆在立院擋軍購、擋國防、擋潛艦，還將理念設成看板掛在文山區。他林先生指出，他在青鳥行動後創立「退葆」LINE群組，一開始只有幾十人，但在毀憲亂政三法通過後，群組人數當晚多了6倍，讓他得知這是時代浪潮，這次要用罷免當武器反攻，並在去年決定罷免賴士葆，他強調台灣、文山區是大家的家一定要站出來。

林先生透露，他曾前往中國工作，但中國人價值觀、道德觀都與台灣人不同，價值觀都是短視近利，且中國學校教的是台灣自古以來是中國的一部分，他痛批「我的小孩去那裡上學一個月，我就要他回台灣！」他也提到，台灣一堆政治人物經常去中國，可能被抓住把柄，回台灣就要搞爛國家與國會。他強調，罷免賴士葆的理由就是不願意看到台灣繼續被摧毀，希望大家支持國會重開機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法