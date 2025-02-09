誰接班嘉義市長黃敏惠？朱立倫這麼答

朱立倫（左2）談2026嘉市選舉人選提名要等明年，黨公職人員先將事情做好，爭取市民肯定。左3為嘉義市長黃敏惠。（記者王善嬿攝）

2025/02/09 17:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨嘉義市黨部今舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫與會向黨公職人員拜年。因嘉義市長黃敏惠明年卸任，被問及2026年市長人選？他表示，選舉是明年底的事情，國民黨相關辦法都既定的，現階段黨公職人員先把事情、手上工作做好，認真為地方服務、嘉市打拚，才能獲得嘉義市民肯定。

朱立倫說，針對嘉市地方公職人員選舉布局，最大安排就是在黃敏惠市長領導下，每個公職人員全心全意為地方服務，選舉是明年底的事情，現階段把工作做好，只有對民眾認真服務、努力為嘉義打拚，才能獲得嘉義市民肯定。

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朱立倫表示，每個政黨都預計選前、約明年才考量相關辦法，國民黨是長久、有經驗的政黨，相關辦法都是既定的，雖然還是會每次都略微修正，但最後提名一定是明年進行。

朱立倫今與嘉義市長黃敏惠、嘉市黨部主委蔡明顯、立委許宇甄、林倩綺及黨籍議員等人，向黨公職人員拜年。

黃敏惠致詞說，針對明年市長選舉下一個接班人是誰的問題，我們都知道，要能夠符合民意，要願意為地方努力，朱主席也說，所有黨內同志都只有認真努力做事，一切有既定機制在走，國民黨有責任找出下一個接棒者、找到最合適人選，每個人手中都有一票，每個人的作為大家都在看。

黃敏惠強調，地方執政遇到的困難是中央分配資源不均，嘉義市不缺少計畫，缺的是中央的支持與鼓勵，她舉例垂楊大橋，疏緩嘉雄陸橋等處交通，市府現向中央爭取「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫（輕軌藍線）」，希望中央兌現20年前承諾。

黃敏惠說，嘉縣發展多個產業園區，嘉義市定位是園區的生活圈，在這好生活，嘉義地區已有台鐵、高鐵、林鐵和糖鐵，輕軌再加進來，就有5種軌道，對地區發展、推展觀光，相信世界各地遊客都會進來，將錢「五軌搬運」到台灣、嘉義。

國民黨主席朱立倫（中）今向嘉市黨內同志拜年問候。（記者王善嬿攝）

國民黨籍市議員今均出席新春團拜。（記者王善嬿攝）

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