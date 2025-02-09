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    陳其邁為林園洋蔥掛保證 透露吃火鍋「私房妙招」

    陳其邁進入蔥田ㄎㄠ蔥頭，學生爭相合影。（圖由高市府提供）

    陳其邁進入蔥田ㄎㄠ蔥頭，學生爭相合影。（圖由高市府提供）

    2025/02/09 18:16

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區年度盛事一「蔥啥咪 林園洋蔥節」今（9）日登場，規劃農特產品展售市集、雙層巴士導覽、嘟嘟蔥田小火車等特色活動，並展示洋蔥王競賽成果，市長陳其邁走進蔥田採摘碩大洋蔥，也身穿圍裙親手捏製洋蔥魚丸，還分享吃火鍋私房妙招就是洋蔥。

    林園洋蔥受到去年颱風影響減產4成，不過林園區公所的「ㄎㄠ蔥頭活動」不打折維持8天，陳其邁今天也與多名民代一起為林園農特產行銷。

    陳其邁表示，洋蔥含有維他命C，營養價值豐富，吃了養顏美容，他提及愛吃火鍋，私房妙招就是烹煮時一定先放3顆洋蔥熬湯，湯頭鮮甜可口；此外番茄炒蛋、洋蔥炒蛋等各式各樣料理，只要洋蔥入菜保證好吃加分，推薦洋蔥不論在口感、營養價值方面表現出色、別有風味。

    他說，感謝台電、中油持續回饋地方，希望推動產業加速升級、技術創新，讓生活環境共好，他也感謝立委顧預算、議會監督，並以捷運到林園政策為例說明，作為市長推動捷運到林園，以實際行動落實地方發展。

    林園區為台灣最早種植洋蔥的地區，常年海風吹拂的土質孕育出甘甜爽脆的林園洋蔥，今年雖受颱風影響產量減少，但品質與鮮甜度依舊不減，現在正值林園洋蔥豐收季，為嚐鮮最佳時機。

    陳其邁與民代品嚐洋蔥魚丸。（圖由高市府提供）

    陳其邁與民代品嚐洋蔥魚丸。（圖由高市府提供）

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