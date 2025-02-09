12度低溫擋不住！ 雙和、金門罷團連署站座無虛席

中和掀起大罷免浪潮，民眾排隊搶先連署書。（記者陳奕劭攝）

2025/02/09 17:27

〔記者陳奕劭／新北報導〕雙和罷免團隊今天（9日）與「珍礙金門」團隊在中和四號公園與雙和團隊聯袂設立連署站，推動罷免國民黨立委張智倫、林德福、陳玉珍，反共網紅八炯、曾為「統戰樣板」網紅的饒舌歌手陳柏源、立委沈柏洋到場聲援，即使遇見12度低溫，許多民眾仍不畏寒冷，排隊簽連署書。

記者實地採訪，發現不僅連署攤位座無虛席，還有民眾一抵達現場，頭戴著安全帽趕緊排隊，支持者們手持「兩蔣小月曆」，紛紛向八炯、陳柏源合影，也有民眾手舉「珍愛舔」、「吃碗內，看碗外」等標語，向陳玉珍表達不滿。

請繼續往下閱讀...

罷免團隊「珍礙金門」表示，金門看似鐵板一塊，但還是有許多鄉親敢怒不敢言，無法容忍在立法院嚴重失格的不適任立委陳玉珍，金門人拒絕再被無良、無知、親中的暴力型立委代言，將串聯無法容忍陳玉珍作為的金門人加入連署、守護自己的家鄉，相信拒絕陳玉珍就是拒絕共產黨，反共剿匪人人有責、金門絕不會置身事外。

中和民眾林先生指出，國會不僅濫權，還讓總預算案無法出立法院，明明在這一屆以前，台灣累積出不錯的資產，擔心被這些人揮霍殆盡，因此想在努力所及的範圍內罷免不適任立委，導正不良風氣。

製作海報、標語的民眾APPLE（化名）說，自己口才不好，決定用標語表達訴求，希望讓民眾知道現在發生的事情，她們也與志同道合的友人組成「不分區志工團隊」，到各地舉牌協助罷免。

為了簽署連署書，民眾頭戴安全帽排隊。（記者陳奕劭攝）

中和掀起大罷免浪潮，連署站座無虛席。（記者陳奕劭攝）

民眾手舉標語，表達對陳玉珍的不滿。（記者陳奕劭攝）

民眾高舉標語，希望讓民眾知道現在發生的事情。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法