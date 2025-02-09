感慨挺藍媒體不如綠營 柯志恩：初十六再展現「功力」

柯志恩在國民黨高市黨部新春團拜上表示，媽媽說初一十五不能罵人，初十六就會展現功力。（記者王榮祥攝）

2025/02/09 17:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕身兼國民黨高市黨部主委的立委柯志恩今主持新春團拜時表示，她的媽媽說初一十五不能罵人，所以今天只能說好話，大年初十六再展現「功力」；她同時感慨藍營沒有綠營那麼多媒體，但還有很多支持者，希望幫忙把正確訊息傳遞出去。

國民黨高市黨部今舉行新春團拜，主委柯志恩在主席抵達前暖場，瞬間發揮繞著地球跑的主持功力，妙語如珠炒熱現場氣氛。

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她說，現在每天大概有20多個行程，高雄真得很大，民進黨4個立委少了兩個還有兩個，但她真的沒有在玩，如果鼓山區沒看到她，可能在鳳山，如果岡山區看不到 ，可能在茂林，要去桃源區鞠躬一趟，回來就要4小時，請大家多體諒。

柯志恩提到，大家問她為何民進黨總預算一直罵、財劃法也罵，（藍營）都沒聲音，強調不是沒聲音，是沒他們（綠營）那麼多媒體，但藍營有自媒體、有各位（支持者）幫忙廣播，把正確訊息傳遞出去。

她笑說，現在是過年，媽媽說過初一十五不能罵人，現在才初十三，只能講好話，等大年初十六就發揮功力。

柯志恩強調自己很努力為高雄好，絕不可能刪高雄預算，如果兩年後入主高雄市府，建設經費當然越多越好，何來刪預算說法?國民黨被說賣台舔中，但飛彈落下來 其實不分來綠，大家都愛台灣，不能亂扣帽子，國民黨希望兩岸和平、希望自由民主發展，應把前提搞清楚。

柯志恩喊話，希望民眾別被政府情緒勒索，國民黨不求戰、但也不怕戰，國家是大家共有。

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