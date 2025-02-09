大罷免藍委 朱立倫向賴清德喊話：以和為貴

國民黨主席朱立倫（左二）今出席嘉義市黨部新春團拜，向賴清德總統喊話要以和為貴。（記者王善嬿攝）

2025/02/09 15:55

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民黨立委大罷免潮如火如荼進行，國民黨主席朱立倫今下午出席嘉義市黨部新春團拜，向賴清德總統喊話，「大家以和為貴、要有智慧」，真的讓台灣亂掉是害了台灣，如果將國民黨所有立委罷免，國民黨將「以戰止戰」，只有這樣才能讓台灣更安定，國民黨目標是要讓台灣愈來愈好、愈來愈和，而非愈來愈亂。

朱立倫今與兼國民黨副主席的嘉義市長黃敏惠、市議會國民黨團等人向黨員、黨公職人員拜年。

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，國民黨身為立法院最大政黨，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、黨籍立委，所有法案都是希望讓民眾過好日子，他舉例如「財政收支劃分法」、「就業服務法部分修正條文」等法案，民進黨都反對。

朱立倫說，立法院這次會期民進黨拚大罷免，國民黨要拚民生，全世界都在打人工智慧（AI）戰、金融貿易戰，將推動人工智慧（AI）基本法，以及提出讓核電延役相關法案，將「非核家園」改為「非碳家園」；他說，民進黨說這些不是民生法案，是拚政治，但缺電、電價提高、空氣污染等，甚至長照保險、運動產業相關法案，都是攸關全民的事情，當然是拚民生。

朱立倫向賴清德總統喊話，要以和為貴、有智慧解決問題，提醒民進黨，如果讓台灣亂將害了台灣，如果真如民進黨所說，要將國民黨所有立委罷免，這不是民主而是獨裁，國民黨會以戰止戰，讓台灣更安定。

國民黨主席朱立倫（右5）提及大罷免潮，向賴清德總統喊話要以和為貴、有智慧解決。（記者王善嬿攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法