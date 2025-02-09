民進黨貼近青年世代 台大生接棒主持YT直播

民進黨官方YT頻道加碼升級，並由就讀台大政治系的2名「國務青」接棒主持「老闆叫我開直播」。（記者陳昀翻攝）

2025/02/09 13:39

〔記者陳昀／台北報導〕蛇年新春甫開工，民進黨官方YT頻道加碼升級，去年開播的《午青live》除了國內時事議題，將加碼邀集各領域專家，深入討論國際政經等議題；《老闆叫我開直播》則改版由2名台大生擔綱主持，更貼近青年世代，探討各類社會議題、次文化潮流。

民進黨發言人韓瑩指出，《午青live》去年9月開播以來廣受好評，觀察近半年節目發現，原以為對觀眾來說比較生硬的憲訴法、財劃法以及國防外交等議題，收視表現都非常不錯，因此年後節目內容再升級。

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民進黨3位發言人各自推出全新計劃，吳崢推出「崢便當」，不定期前進立法院帶來最新資訊；戴瑋姍「青年戴路」為呈現民進黨推動多元族群權益第一品牌，陸續增加新住民、原民等多元議題；韓瑩「瑩在國際」挑戰國際新聞結合財經議題，解析國際局勢變動下，台灣的國際戰略與產業競爭力。

此外，開播將滿一年的《老闆叫我開直播》將全新改版，年後正式更名為《老闆叫我開直播之民祖我彥意》，由民進黨大力栽培的「國務青」夥伴潘祖芸、陳彥廷擔任主持人，2人為台大政治系學生，將以年輕人的角度結合時事話題與政治議題，搭配溫馨舒服的場景佈置，以輕鬆有趣的方式，邀請不同領域來賓分享討論，提供更多元的觀點與資訊。

不僅如此，韓瑩表示，民進黨在社群上的圖卡創意發文，近期也獲得熱烈迴響，像是搭上近期台北國際書展熱潮，所推出的「推薦藍白立委必讀書單」，勉勵藍白立委「多讀書」以補不足之處；另一方面也以行動支持台灣出版業與優秀創作者，更帶起閱讀風氣，也被網友大讚「高級酸」，與近來國民黨在社群操作上大都以潑髒水的口水攻擊大相徑庭。

韓瑩提到，即便面對國會朝小野大所造成的亂象，民進黨依舊期許自己扮演穩健向前的執政黨角色，因此在文宣與社群宣傳策略上，仍將持續以正面宣傳政策，提供正確資訊為主軸，朝向全方位、全知識的內容深化，加入多元議題討論，讓社群與直播節目不局限於政治攻防，近一步擴大民眾對執政團隊的認同與支持。

民進黨官方YT頻道加碼升級，並由就讀台大政治系的2名「國務青」接棒主持「老闆叫我開直播」。（記者陳昀翻攝）

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