罷免提案明第二波 新北藍委：「尊重民意」專注地方發展

不少民眾參與罷免立委洪孟楷連署行動。（記者羅國嘉攝）

2025/02/09 13:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免連署遍地開花，針對公民團體發起罷免新北6位國民黨立委，包含洪孟楷、葉元之、羅明才、林德福、張智倫、廖先翔等人，其中罷免葉元之的團體已於3日送交第一階段提議書，其餘罷團將於明（10）日送件中央選舉委員會。但對於此罷免行動，新北藍委紛紛直言，「尊重民意，但會把時間專注在地方的發展。」

新北第一選區罷免立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」，今（9）日宣布，第一階段連署造冊已突破近兩萬份，將於明（10）日下午2時前往中選會遞交提議書。洪孟楷表示，立院即將開議，將會持續把立委的工作做好，把服務鄉親建設地方的工作做好，爭取民意的認同最重要。

請繼續往下閱讀...

林德福表示，他尊重各界的看法，但強調作為民意代表，最重要的是真心真誠地為地方、社會與國家服務。「因為我們的工作就是要確實監督政府，審查預算，如果發現不當使用，就要凍結或刪減，並要求說明。這些都是依據規定進行，因為人民信任你，才會給你機會。」所以當民意代表應對得起社會與國家的信任，絕不能辜負支持者的期待。

面對是否會採取具體行動來爭取地方信任，林德福直言無須多做預測或揣測。他認為，「做事要對得起天地良心，講究黑白分明、是非清楚，這才是民意代表該有的態度與作為。如果所做的行為無法讓人民接受，大家自有公評。」

至於罷免廖先翔團體則預計於明天下午4點送交第一階段提議書。但廖先翔表示，有關罷免團體對於他在地方事務決策不理解的部分，都已充分說明，但得不到理性討論，只剩下抗共剿匪的論述，只能尊重言論自由與人民權益，民意代表任期有限，無暇關注罷免團體的舉動，會把時間與精力專注在國家與地方的發展，以對得起支持自己的民眾。

至於羅明才、張智倫至截稿前未獲回應，將持續聯繫中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法