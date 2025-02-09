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    獨家》闖我禁限制水域 中國籍貨輪被海巡驅離後漂航

    中國籍貨輪太行9號（TAI HANG 9），被我海巡驅離後，仍在我國禁限制水域內，海巡密切監控中。 （擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz提供）

    中國籍貨輪太行9號（TAI HANG 9），被我海巡驅離後，仍在我國禁限制水域內，海巡密切監控中。 （擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz提供）

    2025/02/09 10:24

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國權宜輪近期不斷出現在我國海纜區，日前陸續出現枋山海底電纜區被驅離，今天又發現中國籍貨輪太行9號（TAI HANG 9），被我海巡驅離後，仍在我國禁限制水域內，海巡密切監控中。

    軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，中國籍貨輪太行9號（TAI HANG 9），目的地福建莆田秀嶼港，於2月8日以避風為由進入我枋山海纜區漂航，被海巡驅離，目前該船位置仍仍在我進限制水域內，海巡密切監控中。

    軍事粉專「Taiwan adiz」也建議，因牽涉到船舶國籍的外交問題，對於中國籍船舶可設定「除目的地港口為台灣港口」以外，不得通行「中國籍本來就不能進入我禁限制水域」，外籍船舶（包含權宜輪）一律可快速通過，但禁止漂航。

    中國籍貨輪太行9號（TAI HANG 9），被我海巡驅離後，仍在我國禁限制水域內，海巡密切監控中。 （擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz提供）

    中國籍貨輪太行9號（TAI HANG 9），被我海巡驅離後，仍在我國禁限制水域內，海巡密切監控中。 （擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz提供）

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