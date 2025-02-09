陳佩琪發長文思念柯 吳靜怡：為自己恐涉柯金流多案辯解

陳佩琪昨日在臉書發長文，抒發思念柯文哲之情。針對陳佩琪在臉書針對柯案的解釋，吳靜怡今質疑，陳佩琪在文中似乎對於自己恐涉柯文哲金流多案進行辯解，也企圖拉著小草「別忘了柯家人」。（資料照）

2025/02/09 08:38

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金假帳案遭羈押禁見，柯文哲妻子陳佩琪昨日在臉書發長文，抒發思念柯文哲之情。針對陳佩琪在臉書針對柯案的解釋，政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今（9日）發文質疑，柯文哲的「木可鍊金術」涉及的財產來源不明罪，是否會禍及家人？陳佩琪會是共犯還是洗錢車手？

吳靜怡表示，陳佩琪在文中似乎對於自己恐涉柯文哲金流多案進行辯解，也企圖拉著小草「別忘了柯家人」，柯文哲一家人「財產異常增加」的兩個關鍵時間點落在「京華城便當會」及「柯文哲與沈慶京見面後」，陳佩琪逾60次使用ATM，將共計619萬9000元分別存進自己及3子女帳戶，而一銀行子女保險箱中，檢調發現存放百萬元現金，這筆現金也已遭扣押。

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吳靜怡指出，柯文哲貼身秘書「橘子」許芷瑜的男友林鼎鋒應訊時稱「柯文哲和陳佩琪今年5、6月就因為家中擺放6000萬到3億元的現金發生爭吵」也成為涉及財產不明罪的關鍵證詞。吳靜怡認為，柯文哲一家人從房屋、商辦、農地、現金存款、保險箱現金、股票等，都超過自己多年申報總額，可能難以解釋當上市長後反而越做越有錢，陳佩琪自己也是公務員身份，若有參與其中不只財產來源不明罪，恐成為貪汙共犯或涉及《洗錢防制法》。

吳靜怡質疑，政治獻金部分款項中，柯文哲「肖像權」450萬的部分金流用於買股給兒子，柯文哲供出買股人就是陳佩琪，這會不會也是公益侵占或是洗錢？此外，有關政治獻金募款過程，以折扣碼分潤是否涉及不法另案偵辦，會不會從柯家人延燒到整個民眾黨？

吳靜怡最後則說：「木可文哲進土城，之後『壯世代』吳春『土成』會不會又接連著圖利罪進土城呢？民眾黨迎來黃國昌的時代，同時，也是最黑暗的時代。」

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