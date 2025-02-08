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    蔡壁如：賴清德反對的不是國會改革 是反對立法院監督自己政府

    民眾黨主席候選人蔡壁如。（民眾黨提供）

    民眾黨主席候選人蔡壁如。（民眾黨提供）

    2025/02/08 22:08

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台灣民眾黨晚間舉行第2屆黨主席補選首場政見發表會，主席候選人蔡壁如在申論時揭示賴政府在國會改革上的「立法騙局」，直指賴清德總統反對的不是國會改革，是監督自己的政府，「你的目標不是捍衛民主，而是確保你的權力不受挑戰！」

    蔡壁如表示，賴清德在在野時支持國會改革，但掌握行政權後便翻臉不認，甚至利用完全由民進黨提名的大法官操弄憲法法庭，以違憲之名阻擋國會改革法的施行，這不僅僅是民進黨政府的政治手段，更是一場徹底的憲政權力遊戲。

    蔡壁如表示，在野時，民進黨的主張國會應該有更強的調查權，才能監督行政權是否濫用資源；行政官員應該要有義務到國會說明，不能規避監督。強化國會聽證與調查機制，讓人民更了解行政權的運作。

    蔡壁如表示，但在朝時，民進黨又是另一番的嘴臉，賴清德的態度告訴大家，國會不能有太強的監督權，這會侵害行政權的獨立；立法院的調查權、藐視國會罪違反民主精神，因為不該讓行政官員受政治審判；民進黨利用憲法法庭來宣告國會改革法違憲，讓改革無法落實。

    蔡壁如批評，這根本就是赤裸裸的雙重標準，顯示賴清德與民進黨的國會改革不是基於民主原則，而是基於權力計算。她說，賴清德反對的不是國會改革，是監督自己的政府，「你的目標不是捍衛民主，而是確保你的權力不受挑戰」。

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