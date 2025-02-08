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    中國國中生課本畫中華民國國旗、寫這些字 網見下場：勇者請保重

    一名中國學生在課本上畫下中華民國國旗並寫出國歌。（圖擷取自Threads）

    一名中國學生在課本上畫下中華民國國旗並寫出國歌。（圖擷取自Threads）

    2025/02/08 23:43

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對台統戰滲透日益明顯，卻中國學生做出令人震驚的行為。反共網紅八炯今（8）日PO出中國學生手繪中華民國國旗、抄寫國歌歌詞的照片，還可看到一旁寫下「三民主義，統一中國」，引起網友熱議。

    八炯在ThreadsPO中國課本照片，課文記述中華人民共和國的成立，印有中華人民共和國國旗與國徽。然而，國徽旁邊竟出現藍筆寫下「三民主義，吾黨所宗，以建民國，以進大同，咨爾多士，為民前鋒，夙夜匪懈，主義是從，矢勤矢勇，必信必忠，一心一德，貫徹始終」國歌歌詞，還有一幅精心手繪的「中華民國國旗」。更俐落地寫上了「三民主義，統一中國」口號。

    八炯讚嘆：「中國最強國中生！」透露學生家長已被老師約談。

    網友紛紛留言，「這樣也被約談？然後有台灣人還在親共」、「勇者請保重！」、「對岸有些人是希望秉持國父思想的國民黨打回去，完成三民主義統一中國的，雖然數量不多。」、「這樣做會被消失，沒消失也會被排擠霸凌，我一個中國朋友說的」、「超好笑，說什麼承認中華民國，結果現在畫一個國旗就不行了」、「真得強，出淤泥而不染！」、「台商二代？」。

    不過，也有網友發現，該學生在手寫國歌歌詞時，將原本的「矢勤『矢』勇」錯寫為「矢勤『失』勇」。

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