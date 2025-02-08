黃國昌：「和解」不會從天上掉下來 不會把生存寄託在執政者善意之上

黨主席候選人黃國昌會前接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

2025/02/08 21:22

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席首場政見發表會今（8）日晚登場，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如。在申論階段，黃國昌表示，他清楚地認知「和解」不會從天上掉下來，作為一個負責任的政黨，不會把國家未來的發展寄託在對手的善意之上，更不會把自己的生存寄託在執政者的善意之上。

黃國昌表示，台灣飆漲的房價、實質凍漲的薪資，讓台灣的房價所得比在去年第3季時已攀到歷史新高，面對這樣嚴峻的情勢，台灣的年輕人不僅不敢成家，恐怕更看不到未來困難，但執政黨除了政治鬥爭、排除異己外，卻毫無具體作為。

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黃國昌指出，執政黨成天把民主掛在嘴上，喊得震天大響，但當面對不同意見時，從民進黨中央出發，透過媒體、側翼把所有發出不同聲音的人打成中共同路人，這樣的政府不僅喪失人民的信任，更無法承擔人民的託付，現在更透過認知作戰發動大罷免，要把台灣社會進一步推向撕裂的邊緣。

黃國昌表示，作為負責任的在野黨，民眾黨的第一個任務就是持續強力監督，有效制衡執政黨，讓相信理性問政、讓相信民主的政治工作者有所依靠，讓拒絕獨裁、反對威權的台灣人民有所寄託。不可諱言，維持第三勢力的火苗將是非常艱鉅的道路。

黃國昌說，這樣的處境，他與柯文哲都不陌生，他非常清楚地認知到，「和解」不會從天上掉下來。作為一個負責任的政黨，不會把國家未來發展寄託在對手的善意之上；同樣地，作為對選民有承諾、對國家有責任的忠誠反對黨，也不會把自己的生存，寄託在執政者的善意之上。

黃國昌表示，如果不去思考如何讓執政黨，感受到民眾黨監督的決心，那名為「和解」的退讓，只會讓執政者一步步削弱人民自主的力量。「台灣不會是屬於民進黨的台灣，但我絕對相信台灣民眾黨絕對是屬於全體台灣人的政黨」。

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