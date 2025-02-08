藍軍要罷民進黨基隆2議員 童子瑋籲立即停止政治對立報復動作

基隆市議長童子瑋認為民進黨議員沒有胡鬧杯葛預算，問政有理有據，呼籲國民黨停止政治對立的報復動作。（記者盧賢秀攝）

2025/02/08 22:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全台大罷免，基隆市公民團體在臉書「基隆絕沛」發動罷免國民黨籍立委林沛祥，昨天傳出國民黨基隆市黨部反制，也要罷免民進黨市議員張之豪與陳宜。議長童子瑋今晚發聲，這兩位議員雖和市長謝國樑不同政黨，但每次問政都有理有據，也沒有胡鬧的杯葛預算，表現有目共睹。呼籲國民黨為了府會和諧及市政運作順暢，應立即停止政治對立的報復動作。

據指出，國民黨近日通知黨員簽署罷免張之豪與陳宜的提議書，已經達到1％的門檻，將成立「基隆反惡罷行動總部」，由市長謝國樑當主委，基隆市黨部主委吳國勝擔任總幹事，近日召開籌備會。

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童子瑋在臉書發文說，每一次定期會和臨時會的質答詢他都在現場，所有議員的表現，他都在現場觀看跟了解，張之豪、陳宜雖然和謝國樑市長不同政黨，但每一次問政都是有理有據，對於預算審核及政策討論也是秉持專業，替民眾反映心聲。

童子瑋指出，截至目前為止，謝國樑領導的市府團隊，雖然有許多遭受外界批評的政策，但市議會依然給予機會調整，並沒有胡鬧的杯葛預算，可以說是理性問政，展現了專業的水準。他認為，民進黨籍的議員在基隆市議會的表現有目共睹，沒有一位怠忽職守，沒有一位違背選民的期待。

童子瑋說，市民選出民意代表，就是希望能夠督促市政府運作的效能，監督批評是難免，但最終都是為了市政的進步，如果只是基於政治對立的報復動作，為了府會和諧以及市政運作順暢，應該立即停止相關行動。

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