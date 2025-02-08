曬罷免不受理公文 吳沛憶酸藍營：一事無成變迴力鏢

民進黨立委吳沛憶已收到公文，明確寫著國民黨發動罷免她的提案「不予受理」。（吳沛憶提供）

2025/02/08 18:25

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨青年軍組成的罷團「憶事無成」5日搶頭香將2678份提議書遞交中選會，不過，隔天隨即被台北市選委會發函指備補領銜人設籍未滿4個月，選委會今（8）發函給民進黨立委吳沛憶，該案不予受理。對此，吳沛憶說，幾位想在國民黨初選競爭的議員參選人，把一事無成變成自己的迴力鏢了。

國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安4人組成「罷吳四騎士」鎖定罷免吳思瑤、吳沛憶，5日赴中選會遞交吳沛憶第一階段罷免提議書。

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據了解，台北市選委會7日發函中選會，函文指出，查對罷免吳沛憶之提議人資格，本案領銜人及備補領銜人戶籍資料，其中「領銜人」符合提議人資格，另「備補領銜人」於罷免案提出日，居住期間未在該罷免區所包含之行政區域內繼續設籍4個月以上。

吳沛憶說，已收到公文，明確寫著國民黨發動罷免她的提案「不予受理」，幾位想在國民黨初選競爭的議員參選人，把一事無成變成自己的迴力鏢了。她指出，這段期間，很多支持者跟她說，這一次「吳沛憶，我陪你」要換成他們來喊，「謝謝大家給我的愛，我有收到」。

吳沛憶強調，她一直相信政治是充滿理想的志業，政治不該是報復、仇恨和滿滿的算計。因此，不管接下來事情會怎麼發展，對手還要出什麼招，她承諾，自己對地方的服務不會被影響、對政治的理念也不會改變。「請大家陪我、給我勇氣、做我的後盾，讓我可以把我們共同的理想和改革，一直一直往前推進」。

民進黨立委吳沛憶。（記者陳逸寬攝）

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