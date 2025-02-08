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    藍營「無聲無息」送件被退件 遭報復式罷免林俊憲嗆：好膽就來

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/02/08 18:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台掀起了罷免藍委潮，國民黨為了反制也提交連署書，而民進黨立委吳沛憶的罷免案，因領銜人設籍選區未滿4個月，不符資格被退件。對此，民進黨立委林俊憲今（8日）提到，發現自己居然也在罷免名單中，但同樣被退件了。

    林俊憲於臉書粉專表示，吳沛憶罷免案被退件的事情曝光後，「發現原來我也在送件名單中，然後也是被退件了，不過他們應該不會就此作罷。」更坦言，「其實我心裡早有預感會被針對。」

    林俊憲認為，這1年以來，立法院的擴權法案、憲訴法、財劃法，再到最近的預算風波，自己每次都站在風口浪尖，把立院的第一手消息傳達給大家，並轉化成簡單易懂的文字，「再加上我跟賴總統多年的情誼，我這個席次在政治上，有很強烈的指標性。」

    「打壞這些人的算盤，不針對我才奇怪。」林俊憲解釋，自己問遍選區內的市民朋友，居然沒人看過哪裡有連署站，連文宣都沒看過，一切都在無聲無息、摸不清對方是誰的情況下，默默送件又默默遭退件，甚至連理由書也沒人看過。

    最後，林俊憲直言，要搞報復式罷免，「好膽就來」，自己一定會正面迎戰，好好展現台南人的氣魄，「不讓當初支持我的12萬6千位朋友失望。」

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