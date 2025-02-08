17歲少年烏龍報案遭員警刑求 監院糾正桃園市警局

監察院。（資料照）

2025/02/08 16:37

〔記者方瑋立／台北報導〕桃園市警局桃園分局武陵派出所去年2月發生員警刑求17歲少年的案件，監察院今（8日）公告監委葉大華、蔡崇義調查報告，發現員警違反正當法律程序，使用電擊器、警棍、鐵製印台及徒手毆打少年，並逼迫下跪、脫去外褲，當場主管及其他員警皆未制止。監院認定法治及人權教育未落實，糾正桃園市政府警察局，並要求議處相關違失人員。

調查顯示，武陵所員警未依少年事件處理法（少事法）規定告知少年權利，亦未提供選任輔佐人在場機會，甚至未依規定領用電擊器，顯見各級主官、主管督導失職。監院指出，桃園市警局未落實督導責任，導致此嚴重違失事件，且近年該局多次發生執勤爭議，應深切檢討並提出改善方案，以防類似事件重演。

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調查也發現，黃姓少年因謊報自己涉犯妨害自由案，被王姓巡佐及鄭姓警員懷疑供述不實，因破案心切而心生不滿，竟無視少年未成年身分，使用電擊器等手段刑求取供，導致少年身體多處擦、挫、鈍傷。當時在場副所長童姓、張姓及其他員警未予制止，顯示內部管理與執法文化存在重大問題。

監委進一步指出，武陵所未依規定領用、保管與使用電擊器，致使原應作為勤務用途的警械淪為刑求工具。管理人員及各級主官、主管均未依「警察機關電擊器領用保管作業規定」履行責任，顯見桃園市警局對電擊器管理與教育訓練機制未落實，應全面檢討改進。

報告也提到，桃園市警局轄屬10分局、82間派出所，其中有「治安熱區」42所，「非治安熱區」40所。然而，治安熱區派出所員警因公涉訟案件數為非治安熱區的6.18倍。高強度治安環境易使員警採取較強硬手段辦案，導致違法取供及人權侵害問題。監委建議，桃園市警局應強化轄屬治安熱區的常態訓練，精進正當法律程序課程，以減少辦案觸法風險。

監委強調，此案凸顯桃園市警局第一線員警對兒少權益維護的法治意識嚴重不足，未能體察未成年人的脆弱性。警政署應督導桃園市警局提出制度性改進方案，並綜合本案桃園地檢署偵辦結果及監察院調查意見，檢討原行政懲處案是否需修正。同時，司法院少年及家事廳亦應協助警政署督導改進，以確保兒少人權不再遭受侵害。

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