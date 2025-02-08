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    被罷免自嘲「討論度極高、罪孽深重」 藍委黃建賓：讓大家重新認識

    台東立委黃建賓說，藉由罷免受到檢視與關注，也算好處。（記者劉人瑋攝）

    台東立委黃建賓說，藉由罷免受到檢視與關注，也算好處。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/08 17:14

    〔記者劉人瑋／台東報導〕全台大罷免，台東立委黃建賓名列其中，他今天出席台東市公所炮炸寒單記者會，台東市長陳銘風虧他「最近討論度極高、罪孽深重」，黃建賓則自嘲，台北工作鮮少交際應酬、不在立院打架，「但該做的工作有做，對得起良心和選民」，罷免行動也讓自己重新被選民認識。

    這場記者會是今年台東炮炸寒單「首炸」，習俗上，擔任「肉身寒單」被炸可求改運、順遂，黃建賓捲入罷免風波，陳銘風開他玩笑，主要是想慫恿黃建賓上台被炸，不過黃建賓婉拒。

    外傳國民黨中央要求黨內立委不得私下受訪，黃建賓也當場拒絕許多媒體與民眾錄影。但面對被罷免，他忍不住私下說，上任立委之初即有鄉親交代，「務本於立委本業，立法、修法」，他自認已能向選民交代。

    有選民曾向黃建賓說，「在立院要有大動作才能刷存在感」，但他說，實在不喜歡肢體衝突搏版面，其實，許多委員不分藍綠私交不錯，只是因為黨派、立場不同才有衝突，自己在立法院算年輕一輩，綠營委員占領主席台，他也只是把對方熊抱到其他地方放下，還跟對方說，「這裡比較安全」。眾人代表著背後不同的民意，即使有衝突，也非個人恩怨；近來的罷免，他也認為是黨派立場不同使然。

    談到「挫賓」罷免，黃建賓說，自己不會在立院狂罵、有肢體動作，因此不是媒體寵兒，透過這次罷免，也聽見許多支持自己的聲音漸漸產生，至少也有更多人關注他，這也是一個被檢視的機會，期望有更多人看見他的努力。

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