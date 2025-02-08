高虹安涉貪案高院聲請釋憲憲法法庭不受理 牽動竹市藍白政治佈局

涉貪停職的新竹市長高虹安貪污案高院停審聲請釋憲，結果憲法法庭7日裁定不受理，高虹安的官司將回高院續審，也將牽動新竹藍白下一步的政治佈局。（資料照）

2025/02/08 16:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長因二審高等法院合議庭1月2日裁定停審並聲請釋憲，憲法法庭昨天（2月7日）做出決議將不受理此釋憲聲請。也就是說高虹安的貪污案將回到高院繼續審理，隨著罷免高虹安的連署提案已送出第一階段到中選會，高虹安恐面臨罷免案及涉貪官司續審雙重窘境，預料也會牽動新竹市藍白兩黨下一步的政治佈局。

憲法法庭第二審查庭大法官呂太郎及蔡宗珍和朱富美昨天對高院聲請高虹安違反貪污治罪條例案件之釋憲案件做出不受理的裁定。

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對於憲法法庭做出不受理的裁定結果，陽明交大法律學者林志潔也說，這是她原先就預期的可能結果，憲法法庭要受理聲請需有無違憲之虞，但顯然高院法院的聲請不具備請求憲法法庭受理的原因，因此憲法法庭才會做出不受理的裁定，也就是雖高院法官主張立法院的助理費使用可能有違憲情形，但憲法法庭認為高院調查犯罪的證據是高院要去審理的，而不是憲法法庭要受理的，也就是高院聲請釋憲的理由不符合聲請釋憲的條件，因此在憲法法庭裁定不受理後，高虹安的案件就無停審的理由，應會回到高院繼續審理。

高虹安雖然停職，仍高調出席市府一級主管年終餐會且上台致詞並接受生日祝福，甚至出席消防局和環保局等公家單位活動，更鬧出署名「新竹市長」發送春聯和小紅包等爭議，高虹安無非是打著個人貪污官司高院已停審，她可望順利參選2026年市長選舉的如意算盤，因此高調出席各場合刷存在感。

但隨著憲法法庭做出不受理高院釋憲聲請決議，高虹安的涉貪官司將回到高院繼續審理，同時新竹市公民團體罷免高虹安的連署行動已送出第一階段提案書，高虹安恐面臨官司案件續審及罷免連署進入二階的雙重窘境，也可能成為其能否繼續參選2026年市長的重要關鍵，更牽動2026年藍白兩黨的政治佈局。

對此，國民黨竹市黨部主委李縉穎則說，國民黨好不容易透過財劃法幫新竹市爭取200億經費，希望黨籍立委鄭正鈐可留在立院幫市民繼續服務，也希望市政可以穩定。

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