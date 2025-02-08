藍營人士證實「這縣市」有藍白合作空間 從罷免立委開始

國民黨中央評估，宜蘭縣通過罷免案的機會非常高，而且在地藍、白陣營氛圍非常好，兩黨的確有高度合作空間。（資料照）

2025/02/08 15:14

〔記者施曉光／台北報導〕昨天國民黨在桃園市的新春團拜反罷免活動中有民眾黨立委麥玉珍全場參與，外界嗅出藍白合作，但因應大罷免來臨的「藍白合」具體展現將會落在宜蘭縣。國民黨人士今日證實，兩黨可望聯手罷免民進黨宜蘭縣立委陳俊宇，而且會把未來的立委補選及明年宜蘭縣長選舉做共同考量，不排除今年立委補選機會禮讓給民眾黨，以換取民眾黨在明年縣長選舉中支持國民黨候選人。

這名人士並表示，宜蘭縣通過罷免案的機會非常高，而且在地藍、白陣營氛圍非常好，兩黨的確有高度合作空間。

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此外，為收一條鞭的指揮效果，國民黨中央也已規劃罷免指揮中心的設置，據指出，指揮系統啟動時間將落在大罷免第二階段連署開始後，原因是屆時才具有正當性，因為黨中央早已定調「以罷止罷」，也就是被迫反擊。

有關國民黨籍桃園市長張善政日前宣稱市政府會全力協助反制罷免行動，國民黨桃園市立委牛煦庭也說桃園市政府已做作戰準備，全力協助反罷免，遭外界質疑違反行政中立，黨內人士坦承，相關說法的確「講太多了」、「失言」，而且張善政團隊昨起澄清強調，市政府會搭配立委凸顯政績。

這位人士指出，未來反罷免過程當中，不只是桃園市，其他藍營執政的縣市政府團隊，都會採取一致的作戰策略，協助當地遭受罷免的國民黨立委進行防禦，而且立委不分有無被罷，都會與各地方黨部、執政團隊配合打團隊戰，藍營縣市長也會配合立委一起凸顯政績。

國民黨原本罷免綠委的可能性評估就是以中、北部為主，除了已經遞出罷免案的民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶，還有新北市立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸，台中市立委何欣純、蔡其昌，以及山地原住民立委伍麗華、平地原住民立委陳瑩，南部地區則鎖定仇恨值較高的高雄市立委黃捷、許智傑，屏東縣立委鍾佳濱，以及台南市立委林俊憲、王定宇。

但據藍營南部地方人士透露，目前國民黨在高雄市還沒有動靜，而且黨部群組當中也沒有相關訊息。

黨內人士則說，國民黨主張以罷制罷、以戰止戰，所以一定是民進黨與公民團體先挑起後才會回擊，因此這兩天才遞出台北市「雙吳」罷免案，接下來還會陸續遞出其他綠委罷免案。

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