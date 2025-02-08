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    點出一帶一路是美中角力新擂台 謝金河：下一步一定是台海

    川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

    川普（左）和中國國家主席習近平（右）。（路透資料照）

    2025/02/08 15:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自川普上任美國總統後，開始對中國施加壓力，也使美中角力有了新的擂台。對此財信傳媒董事長謝金河表示，川普正在重塑世界新秩序，從2017年以來，中國灑大錢在一帶一路的布局，現在是川普的反攻時刻！關稅只是川普的手段，這才是新戰場。

    謝金河在臉書PO文表示，川普正在重塑世界新秩序，從巴拿馬運河，到格陵蘭，一直到加薩走廊，川普第一時間出手，很多人都看不懂，也看不出他到底是要什麼？隨著時間往前推移，慢慢地大家逐漸看到輪廓，先從巴拿馬運河談起，川普說巴拿馬運河是美國花了天文數字造成，卻被卡特以一美元賣給巴拿馬政府，如今是中國在控制！他派出盧比歐去談，很快得到答案，巴拿馬總統承諾退出一帶一路，並且考慮把巴拿馬運河管理權收回。

    謝金河指出，川普下一步是格陵蘭，儘管丹麥政府仍在抗拒，但美國正加大影響力，除了太空站，可能增加駐軍，美國看中的是北冰洋的航道及北極圈的實質掌握力，最近川普又介入以哈的和解，他責令巴勒斯坦人不能回到加薩走廊，同時將開發加薩走廊，使其變成一片樂土。川普這一說，大家都看不懂。後來他和以色列總理會晤，慢慢看出端倪，這可能和蘇伊士運河有關。這是貫穿中東，地中海，阿拉伯海，印度洋，黑海的重要航道，中國用了很大力氣，有很大的影響力。

    謝金河續指，這次川普在巴拿馬，格陵蘭島，到加薩走廊的主張，其實他已看到中國在海權擴張對美國造成的威脅。現在美國要把主控權拿回來！下一步一定是台海。這樣看，大家或許可以看到一些蜘絲馬跡。

    謝金河分析，從2017年起，中國在一帶一路砸下重金，影響力從亞洲，東協，中亞，中南美洲，非洲到太平洋島國，中國的影響力不斷擴散。最近南非要求台灣把代表處搬離首都，美國斷了南非的經濟援助。和台灣斷交的宏都拉斯，原本要把美國的基地交給中國，現在美國放話要對移民滙款凍結，宏都拉斯總統立即改變態度，下一個可能是尼加拉瓜。

    謝金河直言，從2017年以來，中國灑大錢在一帶一路的布局，現在是川普的反攻時刻！關稅只是川普的手段，這才是新戰場。

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