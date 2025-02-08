鬆口了！立委黃秀芳表態爭取彰化縣長提名 原因曝光

立委黃秀芳終於鬆口要爭取民進黨彰化縣長提名。（取自黃秀芳臉書）

2025/02/08 14:12

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨籍彰化縣長王惠美即將在2026年2屆任滿，民進黨籍已先後有彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富與立委陳素月表態要爭取黨内提名，多次被點名的立委黃秀芳，今天終於表態對縣長選戰「將會遵循黨的機制」，而她鬆口主因是子弟兵縣議員莊陞漢、芬園鄉長林世明都已公開宣布。

黃秀芳表示，她2022年已接受民進黨徵召參選彰化縣長，未來如果有機會的話，也會遵循黨的機制，目前就是照自己的步調來走，把服務做好。

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黃秀芳強調，她遲遲沒有正式公布，反而是子弟兵莊陞漢與林世明都會在公開場合來替她宣傳，她原本只是認為距離黨內初選的時間還早，如今已是2025年，既然子弟兵都公開宣布，她也坦承會遵循黨的機制來走。

針對黃秀芳終於表態，立委陳素月表示，大家各自努力，一切公平競爭。

邱建富強調，目前包括他在內，共有4人要參加民進黨初選，爭取彰化縣長提名，這代表民進黨人才濟濟，透過初選，集合共識找出最佳人才，才是最有勝選的把握，因為彰化縣多年來都是選人不選黨的搖擺縣，選出最有機會打贏選戰的選將最重要。

林世賢表示，一切尊重黨中央的規劃，他會努力爭取黨內提名，而他認為彰化縣長參選人應該要提出產業發展的看法，發展AI智慧產業，才能讓彰化大步向前。

國民黨籍人選部分，立委謝衣鳯、彰化縣工策會總幹事洪榮章都被點名是熱門人選。謝衣鳯表示，她目前就是多花一些時間來深入認識彰化縣各鄉鎮，有辦法做事比較重要。洪榮章說，各自努力，一切遵從黨的機制。

有政壇人士指出，以往民進黨在彰化縣長提名人選要贏得最後勝選，都是要透過初選提名，徵召的結果，往往就是落敗，民進黨應該記取敗選的教訓，不該再由徵召來產生人選。

而立委黃秀芳被子弟兵宣布爭取彰化縣長提名，也攸關其服務團隊的布局，芬園鄉長連任成功的林世明，也表態要轉換跑道參選縣議員。而縣議員莊陞漢是否參選彰化市長，對此，莊陞漢強調，等縣長提名之後再說，沒有把話說死，為自己留下空間。

立委陳素月早就表態要爭取民進黨彰化縣長提名。（取自陳素月臉書）

彰化市長林世賢爭取民進黨提名參選彰化縣長，已掛起看板。（取自林世賢臉書）

前彰化市長邱建富表態爭取民進黨彰化縣長提名，全縣行程跑透透。（取自邱建富臉書）

立委謝衣鳯是彰化縣下屆縣長的熱門人選，她表示有辦法做事比較重要。（取自謝衣鳯臉書）

彰化縣工策會總幹事洪榮章也是國民黨下屆縣長熱門人選。（取自洪榮章臉書）

彰化縣芬園鄉長林世明表態將參選縣議員。（取自林世明臉書）

彰化縣各界關心議員莊陞漢下一步，他認為先等縣長提名再說。（取自莊陞漢臉書）

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