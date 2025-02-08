「媒體」報導罷免伍麗華已送件 沈伯洋：竹聯幫與中共手伸進立法院

立法院民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/08 14:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕各地公民罷免團體昨天（3日）向中選會遞交19名國民黨區域立委的第1階段罷免提議書，國民黨也對幾名民進黨立委提出罷免反制，有媒體獨家報導罷免原住民立委伍麗華、陳瑩已經送件。對此民進黨立委沈伯洋表示，該媒體是竹聯幫「蟾蜍」創立的統戰媒體，是共產黨要罷免優秀原住民立委？而共產黨的手，已經伸到立法院。

沈伯洋在臉書PO文表示，國民黨......咦，還是共產黨要罷免優秀原住民立委？這件事讓沈伯洋警鈴大作，當然不只是因為伍麗華委員很優秀而已，而是「獨家報導」的是「警政時報」，警政時報是朋友們追蹤已久的統戰媒體。警政時報是竹聯幫的「蟾蜍」創的，所以他看到藍白一直用蟾蜍這個詞，我都想，你們到底在想什麼。

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沈伯洋指出，「是的，他是黑道經營的「警政」報紙，然後又因為這群黑道跟中國關係密切（洪門、竹聯、統促），因此他們特別去報導的事情，都是跟中國統戰有密切相關的事情，算是我們重點觀看對象。而且這些人還很喜歡改名字。

沈伯洋直言，下面是網路舊圖了。但是大家如果循著這條線，還可以連到桃園的民眾黨，這部份已經進入司法了，再說一次，台灣現在的敵人，是共產黨。而共產黨的手，已經伸到立法院。

沈伯洋PO出統戰關係圖。（圖擷取自臉書）

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