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    川石會重申對台支持 外交部致謝：持續提升自衛能力及合作

    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    2025/02/08 14:41

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普（Donald Trump）及日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）於美東時間7日發布峰會聯合聲明，重申台海和平穩定重要性並支持台灣有意義參與國際組織，反對中國以武力或脅迫方式片面改變現狀，外交部今（8）對此表達誠摯感謝及肯定。

    外交部指出，我國作為國際社會負責任的成員，會積極落實「和平四大支柱行動方案」，持續致力提升自我防衛能力，並與美國及日本等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

    川普及石破茂於美東時間7日於華府舉行峰會，並於會後發布的聯合聲明中，重申維繫台海和平穩定對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的行為，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

    聯合聲明也指出，雙方強烈反對中國以武力或脅迫等方式挑戰東海現狀，以及在南海的非法聲索、軍事化與各種挑釁行徑。對於美日兩國領袖在上任後首次會晤的歷史性場合，共同重申對維持台海和平穩定的堅定立場，強調反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀。

    對此，外交部今以新聞稿對此表示誠摯感謝與肯定，並對國際社會持續關注台海和平與穩定、關切中國威脅和平現狀的舉措表達歡迎。

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