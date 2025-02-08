王金平子弟兵、高雄8連霸 藍營戰將陸淑美將交棒女兒黃韻涵

王金平子弟兵、高市8連霸女議員陸淑美，傳出將交棒女兒黃韻涵。（翻攝陸淑美臉書）

2025/02/08 13:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕王金平子弟兵、高雄縣白派代表人物之一，擁有高雄縣與縣市合併後、合計8連霸紀錄的前高市代理議長陸淑美，傳出將交棒女兒黃韻涵；黃韻涵今證實，將挑戰下屆高市議員選舉。

陸淑美今年63歲，從原高縣13到16屆議員、高雄縣市合併後的第1到4屆，與民進黨李喬如同為高市議會最資深、8連霸議員，她被視為前立法院長王金平子弟兵、白派地方代表人物之一，在大岡山區（北高雄）經營許久、根基深厚。

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陸淑美曾任原高縣第15、16屆副議長，也投入縣市合併後、2010高雄市首屆副議長選舉，因抽籤敗給民進黨副議長蔡昌達而未能連任，2018回鍋再任副議長，2020因議長許崑源辭世而暫代議長。

陸淑美20多歲即投入地方選舉，當年因外型亮麗、選舉旗幟還傳出被民眾偷回家收藏，她在大岡山地區用心經營、紮根深厚，加上王金平相挺，在前議長許崑源過世後，一度可望問鼎高市議長，可惜最終仍無法如願。

陸淑美的女兒黃韻涵，長期跟著母親參與、學習地方服務，很早就被看好將接下陸淑美的政治資產，被形容為「最美母女檔」；黃韻涵曾於2016年與2020年兩度參選立委，唯均不敵民進黨邱志偉，但她並沒喪氣，而是繼續投入地方事務、提升自己。

近期陸淑美與黃韻涵同時現身各場域頻率極高，地方盛傳陸淑美將交棒？黃韻涵今證實將挑戰下屆高市議員，會多加油、也盼鄉親支持；陸淑美因忙著參與新春活動，尚未回應。

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