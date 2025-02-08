專家諮詢費恐須監委自掏腰包 學者批立院應「比照辦理」

傳監委因公諮詢專家竟須簽「欠條」，監院證實因業務費遭立院重鍘，未來恐須監委自掏腰包。學者姚孟昌批評立院透過預算癱瘓監院業務已違反憲政機關忠誠義務，並質疑若欲節省國庫開支，立法院為何不比照辦理？（圖擷取自姚孟昌臉書）

2025/02/08 13:41

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今年度業務費預算遭重鍘96%，傳連諮詢學者專家費用都需以「欠條」先頂替。監察院今（8）向本報證實，近期將開會研商，除現行公務車油料需監委自費外，未來可能連專家諮詢費都須自掏腰包。對此，監院諮詢委員、法律學者姚孟昌受訪指出，立院重鍘監院預算讓監院無法運作，影響其憲政功能，已違反憲政機關忠誠義務，也讓人民陳情權益受到很大影響，質疑立院是否應比照辦理。

監察院今年度預算在業務費部分遭立院國、眾黨團以人數優勢提案表決大砍96%，已嚴重影響監院基本業務運作，包括公職人員財產申報法、公務人員利益衝突迴避法、政治獻金法及遊說法等「陽光四法」在內，以及受理人民陳情，巡察、調查等等業務皆受衝擊。監委現在除須自付公務車油料外，甚至傳出連學者專家的諮詢費，都必須先以「欠條」暫墊。

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對此，監察院秘書長李俊俋向記者證實，現階段除公務車油料需自費外，近期也將在院務會議上討論，未來恐怕連學者專家諮詢費用，監委都必須自掏腰包。

李俊俋強調，先前談話會得出的共識，監委皆希望盡力維持憲法賦予監察院的權利，「該做的還是得做，但能撐多久不知道」。

曾擔任「國會擴權」釋憲案監院訴訟代理人、現任監院諮委暨輔大學士後法律系助理教授姚孟昌接受記者訪問表示，立院透過預算刪減令作為憲政機關得監院無法運作，已經違反了憲政機關忠誠義務。讓監院原有的工作窒礙難行，憲政功能無法發揮，也違反了憲法權力分立原則。

姚也指出，監院一開門就要收受人民的陳情，若業務費刪除導致連人民都無法接待，也無法啟動調查、支應調查人員業務費、諮詢專家學者。他以法院為例形容，就像不能刪除預算到連證人車馬費都付不出來，對人民權益會有很大影響。

至於專家諮詢費竟需寫「欠條」，姚孟昌說，「這輩子第一次看到這種東西」，如果連業務費用都需要監委自掏腰包才算樽節開支，那立法院作為憲政機關是否皆應該比照辦理，公聽會等車馬費也由立委自行支應。況且監院本身有監督政府部門的權限，立院這種做法只會讓整個憲政失能。

另針對國民黨立委羅智強原提案欲將所有政務人員（含秘書長、監委）薪資全數刪除，傳監院副院長李鴻鈞曾拜會立法院長韓國瑜溝通，李俊俋也證實，當時他確實曾陪同李鴻鈞拜會韓院長，由於監院政務人員員額是「憲法」等法規明定，薪資應為法定支出，一旦刪除會產生爭議，溝通後國民黨團也同意撤案。

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