打臉吳春城壯世代3聲明 王婉諭：請止公關語言、正面回應疑點

時代力量黨主席王婉諭（右）7日偕同世代共好協會理事長張育萌（左），在立法院舉辦「吳春城直直壯綁架政府，廢惡法還青年世代正義」記者會。（資料照）

2025/02/08 14:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城所推動的「壯世代政策與產業發展促進法」，遭外界質疑沒有利益迴避，北檢也已經主動簽分他字案偵辦。吳春城提出3點聲明，強調他有信心也願受檢驗，但求公平公正，不要受政治力介入干預。對此，時代力量主席王婉諭表示，台灣社會沒有愚蠢到無法明辨是非，吳春城這三項聲明漏洞百出，委員，夢該醒了，請吳春城停止公關語言、正面回應疑點。

王婉諭在臉書PO文表示，直接講結論，這三項聲明漏洞百出，第一，吳春城說他願意接受檢驗，並且絕對有信心接受檢驗，他不願因為個人爭辯而影響壯世代，影響台灣超高齡社會的重要政策，影響台灣超高齡社會政策最大的，就是你製造出的「壯世代」亂象；第二，吳春城說他擔任立委前經營企業30年，所有財產依法納稅，依法申報，完全是睜眼說瞎話，我1月24日才揭露你和太太的財產申報，漏報了「彥鑫實業股份有限公司」的持股，你還低調回應確實是有疏漏，這不是在打臉自己嗎？

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王婉諭指出，第三，吳春城說，壯世代商標是4年前產物，標章專利已聲明放棄。這4 年他在努力的就是壯世代公共化。4年前壯世代剛推動，商標註冊是避免名稱被濫用的必要手段，一旦壯促法上路，就決定放棄，過去沒有用標章謀利，未來更不會。相關單位都已聲明放棄標章所有權，同時已著手放棄之行政程序。這是通篇唬爛，有誰會在推動公共化之前先把他私有化？有誰會把任何一場社會運動佔為己有？如果不是修法三讀後被揭露的話，你是不是根本沒打算要放棄商標？年前你說要放棄，給你一個禮拜了，到現在還沒放棄是在拖什麼？

王婉諭直言，吳春城委員，政治不難，找回良心而已，台灣社會沒有愚蠢到無法明辨是非，吳春城委員，夢該醒了，請吳春城停止公關語言、正面回應疑點，不要一錯再錯，及時回頭，支持廢止《壯世代政策與產業發展促進法》！

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