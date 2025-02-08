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    宜蘭綠營積極佈局2026 藍白已處備戰狀態

    民進黨宜蘭縣黨部今早舉行新春團拜，宣布將由前議長陳文昌，擔任選舉對策委員會召集人，整合最強團隊迎戰2026。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣黨部今早舉行新春團拜，宣布將由前議長陳文昌，擔任選舉對策委員會召集人，整合最強團隊迎戰2026。（記者王峻祺攝）

    2025/02/08 12:52

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕2026是民進黨宜蘭拚藍天再變綠地的機會，7月全代會將確定縣市長提名規則，縣黨部今早舉行新春團拜，宣布將由前議長陳文昌，擔任選舉對策委員會召集人，整合最強團隊迎戰。國民黨、民眾黨則相繼透露已處備戰狀態，均有選戰名單。

    2026宜蘭縣長選舉，藍綠陣營都已積極展開佈局。針對基層選舉部分，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進今天在新春團拜時，表示這個月就會完成宜蘭縣選舉對策委員會的委員遴選工作，並邀請前議長、現任縣議會黨團總召陳文昌擔任召集人。

    邱嘉進說，陳文昌選戰經驗豐富，善於運籌帷幄、調和鼎鼐，將能大力協助黨部辦理提名，這次選舉也會兼顧世代，盼能整合出最強團隊投入選戰，「大家已經鬱卒很久」，相信團結一致並借重過去堅實基礎，一定會贏回宜蘭綠地。

    國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，民進黨中央執政太差，引起人民反感，相信宜蘭會持續藍天執政，目前鄉鎮市長、縣議員等人選都已備妥，就連縣長也有口袋名單，絕對會迎戰到底。

    由於宜蘭縣區域立委陳俊宇，遭公民團體連署罷免，外面臆測若罷免成功須補選，藍白是否有合作機會？林明昌回應，藍白共推民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選的可能性，是有協調空間，但縣長人選當然是以國民黨為主。

    陳琬惠則說，自卸任立委後，一直帶領民眾黨處於選舉備戰狀態，自己以拚縣長為優先，才能為宜蘭發展有更實質的推動，至於若被推出補選立委，持保留態度，不過最終仍尊重黨中央安排。

    民進黨籍宜蘭區域立委陳俊宇。（記者王峻祺攝）

    民進黨籍宜蘭區域立委陳俊宇。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進在新春團拜時，表示這個月就會完成宜蘭縣選舉對策委員會的委員遴選工作。（記者王峻祺攝）

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進在新春團拜時，表示這個月就會完成宜蘭縣選舉對策委員會的委員遴選工作。（記者王峻祺攝）

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