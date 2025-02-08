為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹市農會選舉激戰 前總幹事鍾祥銘回鍋選會員代表、劍指理事長

    新竹市農會選舉激戰，有27年農會總幹事經驗的前總幹事鍾祥銘將回鍋參選會員代表及理事，並劍指理事長之位，要挑戰現任的理事長。（記者洪美秀攝）

    新竹市農會選舉激戰，有27年農會總幹事經驗的前總幹事鍾祥銘將回鍋參選會員代表及理事，並劍指理事長之位，要挑戰現任的理事長。（記者洪美秀攝）

    2025/02/08 12:47

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市農會預計下週六（15日）選出會員代表及農事小組組長，已知有67人要爭取44個會員代表名額，而退休的農會前總幹事鍾祥銘此次將回鍋參選會員代表，並會在3月1日的會員代表大會爭取理事職位，且劍指理事長，將挑戰現任爭取連任的理事長郭瑞誠，也讓竹市農會選舉呈現難得一見的激烈選況。

    據了解，新竹市農會會員約有近3千人，下週要舉行第11屆會員代表及農事小組組長選舉，已知有67人要參與44個會員代表名額，同時3月1日將召開會員代表大會，並選出理事11席和監事3席，屆時也會互選出理事長與常務監事。目前農會理事長郭瑞誠可望會爭取連任。

    而已退休的農會前總幹事鍾祥銘，曾擔任農會第4屆到第10屆總幹事，任總幹事長達27年，此次決定回鍋參選會員代表及理事，且劍指理事長之位，要挑戰現任理事長郭瑞誠，並以其總幹事任內的推動的工作提出相關服務政見，期讓竹市都會型農會轉型升級。

    鍾祥銘說，他在2020年便提出敬老愛心卡可在農會消費100點的構想，經長期努力成功推動，也促進農會直銷站的曝光與收入成長。此次參選，他也提出將點數提升到200點的政見，希望爭取市府認同，以實質福利回饋長輩，擴大農會的服務範圍。

    除敬老卡點數升級政見，鍾祥銘也提出「行動直銷車」計畫，希望跳脫傳統定點銷售模式，讓農會能貼近消費者，直接把車開到社區提供農產品銷售服務，也幫助在地小農增加收入。未來考慮行動直銷車可開到社區長輩的共餐據點，即時提供長輩及離市區較遠的社區居民，有農會的新鮮蔬果雞蛋可購買，擴展農會的銷售市場與範圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播