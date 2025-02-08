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    出席客家新春祈福跟幼兒園童說客語 陳其邁：我是「陳三歲」

    陳其邁參加客家新春祈福時，開心以客語跟現場幼兒園學童打招呼。（記者王榮祥攝）

    陳其邁參加客家新春祈福時，開心以客語跟現場幼兒園學童打招呼。（記者王榮祥攝）

    2025/02/08 12:43

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今出席客家新春祈福活動，開心跟現場幼兒園孩童撂「客語」，他事後自嘲孩子只有3歲、自己講客家話是「陳三歲」，並鼓勵現場立委與民眾來幼兒園學客語，從小開始學、學到幼兒園程度就很厲害了。

    高市客委會今在新客家文化園區舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，市長陳其邁率領市府團隊，偕同立委與議員，引領全場遵循古禮行「三獻禮」祭拜儀式，祈求天地諸神明保佑新年平安順遂，吸引逾5百民眾參與。

    陳其邁提及這幾年不管是盤花公園，美濃、鳳山、三民等區的客家空間改善與營造，生態維護等，市府與中央陸續投入3.6億元經費，很感謝所有客籍立委在立院幫忙與共同爭取，不管在客語認證、補助、相關客家文化保存，讓高市府能持續推動，並喊話立院能重視多元文化、別亂刪相關經費。

    今到場立委包括李昆澤、賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩，及高市議長康裕成、副議長曾俊傑，李喬如、黃香菽、邱俊憲、何權峰、鄭孟洳、林智鴻、張博洋等議員，多位立委們嘗試以客語問候鄉親，陳其邁笑說除了邱議瑩講得流利，其他立委講得很有「誠意」。

    他自己同樣以客語向全場致意，並提到與現場幼兒園孩子打招呼時也講客語，卻被提醒孩子們只有3歲，自嘲自己講客語程度是「陳三歲」，以此鼓勵立委、民眾從小學客語，且可以來客家文化園區客與幼兒園學習，學到幼兒程度就很厲害了。

    高市客委會今在新客家文化園區舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，市長陳其邁率領市府團隊祈求天地諸神明保佑新年平安順遂。 （記者王榮祥攝）

    高市客委會今在新客家文化園區舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，市長陳其邁率領市府團隊祈求天地諸神明保佑新年平安順遂。 （記者王榮祥攝）

    高市客委會今在新客家文化園區舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，市長陳其邁率領市府團隊，偕同立委與議員與幼兒園孩童，一起向大家恭賀新年。 （記者王榮祥攝）

    高市客委會今在新客家文化園區舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，市長陳其邁率領市府團隊，偕同立委與議員與幼兒園孩童，一起向大家恭賀新年。 （記者王榮祥攝）

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