藍營罷免提議書出包 吳沛憶反擊：連法規都不了解 公信力打折

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

2025/02/08 12:43

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨青年軍提議罷免民進黨立委吳沛憶，由劉思吟擔任領銜人、張延廷做為備補領銜人，5日搶頭香將2678份提議書交中選會，不過隔日隨即遭北市選委會發函指備補領銜人未設籍滿4個月。對此，民進黨立委吳沛憶今（８日）表示，若國民黨要參與公民提案，連基本法規都不了解，這會讓民眾對公信力產生很大的質疑。

吳沛憶表示，罷免和選舉的規定明確指出，必須設籍滿4個月才具有選舉權和提議罷免的權利，這是公開的資訊，規定相當清楚。她說，目前她尚未收到正式公文，僅向中選會詢問，從他們送件的第一天起，台北市選委會就已發文給當事人，她會持續關注最新進展，雖然確實有這個情況，但絕不能掉以輕心。

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吳沛憶指出，前陣子國民黨部發起罷免，連署站都是短暫設立幾個小時，也未見多少民眾前往連署，但最後仍然繳交了2000多份連署書，因此她已做好心理準備，國民黨可能會換其他備位領銜人再次送件，「如果他們的報復性罷免行動持續，即使資格不符，他們還是會找到符合資格的人選」。

吳沛憶說，她從新聞得知，備位領銜人是張延廷，他過去多次表達參選意願，原本在松山區，曾考慮到中正萬華選議員。她認為，每個選區的罷免案都應該由在地人參與，如果連居住在中正萬華都不是，甚至對地區不熟悉，就來指名道姓並提供不實資訊，這會造成民眾的困擾。

對於罷免提議領銜人劉思吟反嗆吳沛憶是從基隆來的，吳沛憶說，法律規定非常明確，參與罷免領銜人必須設籍滿4個月，如果要參與公民提案，卻連基本法規都不了解，這會讓民眾對公信力產生很大的質疑，「我自擔任公職以來，每一天都在中正萬華基層努力」。

吳沛憶表示，她從市議會到現在的立法院，所有的法律提案、預算和建設爭取都聚焦在中正萬華，藍營在青年公園、山水市場擺設連署攤位，但青年公園的兒童遊樂設施、長者體健設備，以及山水市場的改建工程都是她爭取的成果，在地民眾也看在眼裡。她強調，罷免是公民的權利，即便是國民黨部領銜，她都予以尊重，也歡迎他們多來中正萬華，真正聆聽民眾的心聲。

至於北市議員鍾小平開第一砲罵青年軍「成不了事」、「完全沒準備」？吳沛憶表示，這是國民黨裡面的家務事，自己也不多做評論，還是要呼籲，罷免是公民的權利，不應該是政黨內部鬥爭的工具，更不該是選舉的練兵場，還是要以在地居民關懷的議題為優先，這才是對市民的基本尊重。

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