藍白砍監院業務費96％ 吳思瑤：報復柯文哲政治獻金案

吳思瑤今批評，藍白砍光預算讓監察院關門無法做事，除延續國會擴權的思維，也是民眾黨為前黨主席柯文哲政治獻金案所進行的徇私報復。（資料照）

2025/02/08 12:33

〔記者陳政宇／台北報導〕今年度監察院業務費遭立法院大砍96%，一般行政、調查巡察及國際監察事務預算也被盡數刪除。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（8日）指出，藍白砍光預算讓監察院關門無法做事，除延續國會擴權的思維，也是民眾黨為前黨主席柯文哲政治獻金案所進行的徇私報復。

今年度總預算遭立法院大幅刪減，監察院秘書長李俊俋日前說明，監察院業務費刪減幅度達96%，另外一般行政、調查巡察及國際監察事務預算也被盡數刪除，將使監察院大部分業務完全停擺，不排除提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。今天有多個民團前往監院陳情，請求依法調查立法院以維護民主憲政。

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「守護民主人人有責」，吳思瑤今受訪表示，很多民團透過行動提出罷免串聯，這是公民用行動來守護民主，也有很多民團到監察院去糾舉立法院，審查預算時過當戕害監察院執行業務，監察院做為憲法機關，業務費卻被藍白惡砍96%，這就是讓監察院關門、沒有辦法做事。

吳思瑤批評，這完全符合藍白在國會擴權的一貫思維，這些人認為立法院最大、甚至可以取代監察院進行調察；加上監察院正在調查柯文哲的政治獻金爭議，這也是民眾黨所進行的徇私報復，都讓民團忍無可忍。

針對立法院總預算案及法律案送出期日之恣意操作及濫權等違失，台灣永社副理事長黃帝穎（中）、辜寬敏基金會副董事長林宜正（右二）、台灣北社副社長羅浚晅（左二）及公督盟政策部主任陳利益（右一）等人，今（8）日前往監察院陳情請求依法調查立法院以維護民主憲政。（記者叢昌瑾攝）

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