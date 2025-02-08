民眾黨魁補選黃國昌對決蔡壁如 首場政見發表會今晚8時登場

民眾黨2月15日舉行主席補選，首場政見發表會今（8）日晚8時登場，代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如。（資料照）

2025/02/08 12:14

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席將於2月15日舉行補選，首場政見發表會今（8）日晚8時登場，由請假中的代理黨主席黃國昌對決前立委蔡壁如，全程將在「民眾之聲」YouTube直播。這也是民眾黨創黨5年半以來，首次非同額競選黨主席。

民眾黨首場政見發表會將於今晚在民眾黨中央黨部舉行，由黃國昌、蔡壁如兩人各自表達政見。根據規劃，政見會首先介紹選委會見證代表，接著選委會主任監察員林富男致詞及合影，隨後進入政見發表環節；發表會分為三階段，引言各5分鐘、申論各10分鐘、結論各5分鐘，總共20分鐘。

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黃國昌於登記首日隨即在臉書宣布參選，並表示將延續柯文哲「開放包容」精神，透過2026地方選舉，為台灣發掘更多適合共同引領社會踏實進步的領導者、堅守台灣民眾黨創黨以來由下而上凝聚共識的草根精神，以及接起柯文哲開始的火種，持續不懈地構築台灣未來發展的藍圖，通過誠實的思辨、負責任的態度與理性、務實、科學的方法，團結更多台灣人民加入改革行列。

蔡壁如則拋出「大和解咖啡2.0」，並提出當選黨主席的2大主張實踐和解精神，包含「立院休兵，共商國政」、「罷免休止，回歸正軌」；對於有支持者憂心大和解影響監督力道，她強調「絕對不會」，民眾黨仍然會在司法問題上全力「救柯」。

另外，根據民眾黨規劃，14日第二場政見發表將移師高雄，並開放預先報名的黨員入場，同時增設黨員提問環節，每位候選人引言5分鐘、申論10分鐘、回答3題黨員提問6分鐘（每題2分鐘為限）、結論5分鐘。選委會表示，黨員提問設定題庫涵括國家治理、政黨發展、柯文哲前主席司法案件。

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