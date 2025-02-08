揭藍營罷「台北雙吳」同組人6大特徵 吳思瑤：為選舉空降作亂

吳思瑤（圖左）今直指，罷免「雙吳」的是同一組人，包括都是國民黨背景、有個人選舉意圖、非在地人空降作亂、等6項特徵。圖右為吳沛憶。（圖取自吳思瑤臉書）

2025/02/08 12:07

〔記者陳政宇／台北報導〕藍營青年陸續向中選會遞交罷免民進黨台北市立委吳沛憶、吳思瑤的連署書。對此，吳思瑤今（8日）直指，罷免「雙吳」的是同一組人，包括都是國民黨背景、有個人選舉意圖、非在地人空降作亂、造謠抹黑優秀立委，以及看準選區藍營長期結構優勢、快閃設攤乏人問津卻能送出達標的連署書等6項特徵。

針對捲入罷免潮，吳思瑤今受訪表示，今天很多在地宮廟齊聚，北投里長聯誼會的黃里長也向她打氣，見證優質服務跟問政。她在地服務不分黨派，很多國民黨籍里長也私下表達絕對不會加入惡罷、亂罷行為，見證其在地服務，不分藍綠讓天母北投更好，她永遠感謝這些正能量，天道酬勤。

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話鋒一轉，吳思瑤指出，罷免「雙吳」的是同一組團隊，都是國民黨背景、都有個人選舉意圖、都非在地人、空降來作亂、都看準北投天母、中正萬華長期藍營具結構優勢，有機可趁，這些人皆未具備充足政治訓練，拿來毀謗吳思瑤和吳沛憶的論述都禁不起檢驗。

吳思瑤感嘆，這非常可惜，罷免是憲法賦予人民珍貴權利，關注公共利益，而非圖一黨之私或個人選舉意圖，這非台灣選舉價值，只是復仇罷免。

此外，吳沛憶罷免備補領銜人遭疑資格不符而被退件。吳思瑤認為，罷免吳沛憶的團體為了搶頭香，急切粗糙連署串聯，領銜人資格不符被退件，國民黨立委立法立不好，青年團要搞罷免也粗糙濫造，國民黨對於法規跟國家制度顯然都沒有搞清楚，這樣的惡質復仇式罷免拉下優質立委，社會自有公評。

吳思瑤重申，罷免吳沛憶、吳思瑤是同一組人，一開始就鎖定北投士林跟中正萬華，認為這是藍營大本營，認為結構優勢、有機可趁，召集一群有選舉意圖的年輕世代，卻不做功課不按法令，這樣的罷免毫無正當性，也讓大家看到這種政黨惡鬥本質。

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