黃國昌稱「提供公民團體know-how」 許美華：當年反對罷免票根本催不出來

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

2025/02/08 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨代理主席黃國昌4日要求總統、民進黨主席賴清德在綠營中常會上表態不支持大罷免。昨晚在網紅「館長」陳之漢的直播中對發動罷免公民團體喊話「大罷免民眾黨會以提供公民團體know-how的方式參戰⋯」對此科技專家許美華表示，當年黃國昌被發動罷免時，反對罷免票根本催不出來，這麼獨特的經驗希望國民黨拿去用。

許美華在臉書PO文表示，雖然大家都知道，但還是忍不住想說，國蔥在阿館的直播中說：「大罷免民眾黨會以提供公民團體know-how的方式參戰⋯」國蔥曾經參戰、差點被罷免的戰果在這裡：「同意罷免票數為4萬8693票，不同意罷免票數2萬1748票。」

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許美華指出，她身邊有位很親近的年輕人，就是當年揹著大聲公，一路陪著國蔥，從參選到被罷免，都在他身旁的掃街大將，他回憶當年說，在過程中就知道情況不妙，當晚票開出來，比預期還要難看，反罷免票根本催不出來，國蔥臉都綠了，這也是他之後抵死也不願再選連任的原因，因為知道自己必輸。

許美華直言，還好當年的修法，沒有按照國蔥堅持的簡單比票數方案，民進黨的25%門檻方案救了他，不然2017年底，他就直接被KO了，這麼獨特的罷免Know-how，真的很希望國民黨撿去用！

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