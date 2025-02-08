被藍營點名罷免 曾玟學反擊：不檢討自己的流氓行徑

無黨籍苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

2025/02/08 11:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國各地不少公民團體目前發起罷免不適任立委活動，被視為藍營鐵票倉、兩席區域立委皆為藍軍的苗栗縣，地方傳出聲音不滿罷免立委活動，反而要發起罷免綠營議員行動。對此苗栗縣議員曾玟學表示，這樣不檢討自身表現、只想解決眼中釘的行為，簡直是十足的流氓行徑。

曾玟學在臉書PO文表示，昨日報導傳出「藍營人士」因不滿邱鎮軍及陳超明被發動罷免，威脅要反制協助罷免團體的縣議員，點名他、陳光軒、陳品安、翁杰、徐筱菁和邱毓興等議員，這次的罷免行動是由民眾自發的公民運動，人民才是這場運動的主角，從發起罷免、擔任志工、自籌LED卡車宣傳，簽署連署到造冊送件，每個行動都是民眾自發性參與。這些公民利用下班時間、或是請特休，犧牲假日與週末，就是因為不滿邱鎮軍跟陳超明兩名委員隨傅崐萁起舞，做出向中國共產黨靠攏、提濫權法案和濫刪預算等濫權行為。

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曾玟學指出，自服務處開放收件以來，民眾不分男女老幼，從各地來到服務處連署，就為了要阻止國民黨癱瘓國政的行為。身為民意代表回應選民訴求，僅是在上班時段協助公民團體收件，就被電話警告，甚至威脅要罷免，這才是無視民意的惡質行為，而所謂的「藍營人士」到底是誰？是鍾東錦縣長本人？是邱鎮軍委員、陳超明委員本人？還是何方神聖？這個所謂的「藍營人士」躲在這四個字後面放話，私下用什麼手段分化、恐嚇，他們都一清二楚。

曾玟學續指，國民黨想要以罷治罷是很蠢的行為，積怨已久的民意會直接被引爆，不只有不滿藍委表現的民眾，還會再加上台派議員自身的支持者。這樣做只會更加引火自焚，引出更多選民、增加他們自身的罷免投票率，實為不明智之舉，對於本來單純被動且僅協助收件的議員們來說，更是被迫直接參戰。罷免不適任立委的理由，是他們在國會內的表現傷害國家利益、癱瘓行政運作、影響民眾生活，而被點名的議員們在議會都是理性問政、認真監督，為了反制而發起罷免，根本毫無正當性，僅是想找藉口除掉眼中釘。

曾玟學直言，也因為傳出這樣的新聞，讓他們需要更加審慎面對一階送件的份數，雖然送案到中選會，但實質審核的人會是縣長擔任主委的苗栗縣選委會，審查完後再將結果告訴中選會，必須做好可能會被百般刁難的準備，現在僅僅是跨過門看，但需要有更充足、安全的份數，很需要大家繼續來連署，週六的補班本來有協助代收的議員服務處一樣都會繼續收件，週日在竹南保民宮以及頭份陳光軒議員服務處也都會加開時段收件，請苗栗的朋友們一起加入連署的行列，一起罷免不適任立委。

苗縣罷免立委，連署站持續中。（曾玟學提供）

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