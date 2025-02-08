三讀法案竟看心情送件？民團陳請監院糾彈韓國瑜、周萬來

針對立法院總預算案及法律案送出期日之恣意操作及濫權等違失，台灣永社副理事長黃帝穎（中）、辜寬敏基金會副董事長林宜正（右二）、台灣北社副社長羅浚晅（左二）及公督盟政策部主任陳利益（右一）等人，今（8）日前往監察院陳情請求依法調查立法院以維護民主憲政。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/08 11:44

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣永社、北社、辜寬敏基金會及公民監督國會聯盟等民團今（8）上午赴監察院陳情，檢舉立法院長韓國瑜、秘書長周萬來恣意操作包括總預算案及多項法律案之送交程序等行政濫權行為，請求監院依法調查並糾彈二人行政違失，以維護民主憲政秩序。

民團指出，立院至今仍未將中央政府總預算送交行政院，三讀過程更有重複表決、撤案等混亂情況，三讀後亦未依往例邀行政院主計總處參與勾稽核對，導致目前總刪減數及計算方式均有爭議，顯見行政失當。

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此外，民團亦指，立院對法律案送交時間存在顯著差異，顯示其行政不公平，如同日表決通過的「選罷法」、「財劃法」及「憲訴法」，送抵政院時間竟相差數十天，財劃法至今仍未送抵立院，恣意操弄送案的行為已違反「行政自我拘束原則」。

永社副理事長黃帝穎表示，立院法案送案程序純屬行政行為，並非立法權之核心領域，且韓國瑜、周萬來皆為行政首長，沒有置於法外不受監院監督彈劾的權利，彈劾韓國瑜「院長」的「行政行為違失」與其立委身份、職權無涉，完全符合大法官解釋意旨。二人明顯恣意及濫權行為，已違反「憲法」第7條平等原則，因此具狀陳請監院立即展開調查，依法彈劾，確保法治國正常運作，維護國家治理的公平與穩定。

辜寬敏基金會副董事長林宜正則指出，自1992年台灣國會全面改選至今，這屆立法委員是最糟糕的，藍白亂政不依程序、不講道理、不顧人民死活，已經將立法院變成立法獨裁的政治歪樓，人民唯有透過直接民主推動「大罷免」，才能將其扶正。執政黨也不應置身事外，必須清楚向人民「頭家」清楚說明立院到底發生什麼事，會讓施政碰到什麼問題，與人民生活有何關係。

北社副社長羅浚晅則痛批，請問韓國瑜院長是否穿上了國王的新衣，到底有沒有長腦袋？他指出，近期天氣很冷，但人民的內心正在燃燒，透過立委施行代議政治，原是主權在民的現實考量，但立委卻在預算案上如將「考卷」變成數字兜不攏「鬼畫符」，甚至無邊無際地濫權，依自己喜好高興的良辰吉時才送件，鐘聲響起卻作弊不交考卷，正是人民團體要透過罷免運動來「記過退學」的原因。他質疑，韓、周不交卷的過程，背後有沒有更多的算計和黑箱及違法亂紀，正是今天出面檢舉的原因。

另外，針對總統賴清德10日擬召集五院院長院際協調，黃帝穎表示，總統依據「憲法」院際調解權，在通案上針對目前憲政機關上的爭議進行調解，公民團體表示尊重。本次向監院陳情，乃針對韓、周二人行政濫權部分，個案要求彈劾。

至於媒體詢問行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧近日指出，政院中部業務費遭藍白重複刪減，是否將影響政府施政？黃帝穎指出，立院在統刪及個別預算上兜不攏當然是違失。如果是透過職權行使沒有問題，但最後算不出來是因為其「黑箱問題」，這是台灣法治史上從未發生過的荒謬情況，這部分也會一併向監院陳情。

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