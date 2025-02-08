藍營青年軍遞交2836份吳思瑤罷免提議 中選會3/5前審定完畢

罷免團體召集人、國民黨青年賴苡任（左二）、劉思吟（右二）、滿志剛（右一）、陳冠安（左一）等人8日赴中選會遞交民進黨立委吳思瑤第一階段罷免連署書，領銜人賴苡任表示送出2836份連署書。（記者廖振輝攝）

2025/02/08 11:14

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安4人組成「罷吳四騎士」今（8日）上午至中選會遞件罷免民進黨立委吳思瑤。召集人賴苡任表示，吳影響的是台灣政治的亂象，發現造謠似乎不用負責，所以他們站出來罷免以杜絕歪風。依法，中選會須於3月5日前審定完畢。

吳思瑤回應，罷免吳沛憶、吳思瑤都是同組團隊，都具有國民黨背景、都懷有個人選舉意圖、都非在地人而是空降來作亂。他們看準北投天母、中正萬華長期藍營具結構優勢而有機可趁，這些人缺乏充足的政治訓練，對吳思瑤和吳沛憶的批評論述都經不起檢驗，這樣的復仇式罷免並非台灣民主選舉應有的價值。

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賴苡任今上午在中選會門口表示，他們今天將送出2836份的罷免提議書，之所以選在今天送件，因為有許多團體都選擇在這週送件，據說下週還有其他公民團體將在第二波時間送件，今天送件的過程應該可以很順利。他說，過程中，因為團隊人手不足，所以到今天才送件，讓關心這件事情的支持民眾久等了。

賴苡任指出，吳思瑤一直強調在地方很有政績，但在地方連署的情況，他們共擺過4次攤位，畫面大家都看得到，雖然有些團體笑他們擺攤次數少，但是相信公道自在人心，北投和天母有許多居民都主動來連署。

賴苡任表示，在第一階段的街頭連署經驗，雖然很多人說達到1%的門檻很容易，但他們仍扎扎實實的在街頭擺攤連署，這件事反映，地方政績如何和吳思瑤開啟國會大造謠完全沒有關係。

他強調，吳思瑤造成的影響是台灣政治的亂象，「吳思瑤現象」讓整個民進黨，從助理到立委，再到行政院長都喜歡造謠，因為發現造謠似乎不用負責，所以站出來罷免她，就是要杜絕這種歪風，讓國人知道，政治人物造謠必須付出代價。

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