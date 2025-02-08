2/15誰當阿北接班人？ 蔡壁如：唯有承擔才能真正改變台灣

蔡壁如至鹿港天后宮祈福，盼能勝選民眾黨主席。（擷取自蔡壁如臉書）

2025/02/08 11:24

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾黨主席補選將於2月15日舉行，代理主席黃國昌與前立委蔡壁如競逐。目前各界看好黃國昌，蔡壁如今日一早貼文指出，「承擔」是信念，對她來說，政治的核心，從來不是權力，而是「承擔」! 唯有承擔才能真正改變台灣。

蔡壁如指出，一個人願不願意承擔，決定了他能走多遠；一個政黨敢不敢承擔，決定了它能否改變台灣。在法國大革命最混亂的時刻，拿破崙曾說：「我看不到希望，我只能選擇責任。」這句話，深深影響了自己。當社會動盪、當人民困惑，真正的領導者不應該猶豫，而應該站出來，扛下責任。

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蔡壁如強調，她不是為了自己，而是為了台灣民眾黨的未來。自己就是那個從不計較個人得失，只問台灣需要什麼的人。2014年，柯文哲市長當選，放棄台大醫院的公職，毫不猶豫進入台北市政府，4年任期下來，列管超過一萬件案件，只為了讓改革真正落實。

蔡壁如表示，2018年，柯文哲競選連任，她辭去市府職位，全力輔選。2019年，台灣民眾黨誕生，她親手拿著申請表格，站在內政部前，完成登記。這不是一條輕鬆的路，這是一條充滿挑戰、荊棘滿布的道路！為了讓這個新生政黨茁壯，帶著不分區立委候選人，踏遍全台，「全台大眾走」，讓更多人看見民眾黨。從「民眾黨是柯P的政黨」，走到「民眾黨是屬於台灣人民的政黨」。

蔡壁如指出，此刻，柯文哲主席正面對司法挑戰，而台灣民眾黨也站在歷史的十字路口。這不只是個人風暴，而是整個第三勢力的生死存亡。黃國昌委員過去曾說：「民主不該是一言堂。」他不會反對這場選舉的價值，因為只有透過民主、公平、公正的競爭，才能淬鍊出真正適合帶領民眾黨的黨主席。這次的補選，不只是候選人個人條件之間的競逐，而是一場理念的對話與交流，一場決定民眾黨未來發展方向的關鍵選舉。

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