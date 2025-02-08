赴監院舉發韓國瑜、周萬來行政濫權 黃帝穎發3聲明

黃帝穎今日上午與社團朋友到監察院舉發韓國瑜、周萬來行政濫權，並發出3點聲明。（圖擷取自黃帝穎臉書）

2025/02/08 10:59

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國會亂象不斷，民眾不滿藍白兩黨通過爭議法案，罷免行動如火如荼展開。對此律師黃帝穎表示，今日上午他與社團朋友到監察院舉發韓國瑜、周萬來行政濫權，並發出3點聲明。

黃帝穎在臉書PO文「帝穎上午與社團朋友到監察院舉發韓國瑜、周萬來行政濫權，說明如下：」

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第一點為，立法院長韓國瑜及秘書長周萬來行政濫權，應被彈劾，立法院通過總預算案及法律案，韓國瑜院長卻操弄送案流程，顯有恣意及濫權等違失，依據大法官釋字第14號解釋，立法委員「不認其為監察權行使之對象」，然立法院總預算案及法律案三讀後之送案流程，純屬立法院之行政行為，並非立法權之核心領域，故就立法院院長之行政行為，本應受憲法及一般法律原則之拘束，仍屬監察院依據憲法得調查糾彈之範疇，簡單來說，彈劾韓國瑜「院長」行政行為之違失，其「立法委員」身分及職權行使則非彈劾範圍，完全符合前開大法官解釋意旨。秘書長純屬行政職，當然為監察權究責範圍。

第二點為，立院行政濫權抵觸「禁止恣意原則」，「公職人員選舉罷免法」從去年十二月廿日表決，拖到今年一月廿四日才送到政院，拖了三十五天；「財政收支劃分法」從去年十二月廿日表決，直到今年二月六日，已經拖了超過四十八天都還沒送到行政院；相較之下，「憲法訴訟法」從去年十二月廿日表決，去年十二月廿四日就送到行政院，只間隔四天，很明顯，同一天表決的法案，有的案件四天就可以送案、有的案件卻要拖一個多月才送案、有的案件甚至超過一個半月都還沒送件，足認立法院長韓國瑜恣意濫權，立法院之行政行為違反「禁止恣意原則」。

第三點為，立院不是法外之境，沒有不受制衡的國家權力，立法院不是法外之境，立法院的行政行為，仍應符合憲法與一般法律原則，「禁止恣意原則」即禁止行政行為有任何恣意差別待遇，此源自憲法第七條平等原則，要求法治國家所有機關之行政行為，就本質相同的事物應為相同的處理，但立法院長竟就同一日通過的三部法律案，未為相同處理，顯恣意就不同送案時程為濫權操作，又總預算案之送案流程對照行政往例亦顯荒誕恣意，韓國瑜院長違背憲法平等原則下「禁止恣意原則」明確，監察院應予彈劾，以維護民主憲政。

黃帝穎在文末感謝「謝謝共同出席的公民團體及媒體朋友、羅浚晅醫師 台灣醫事法律學會執行長、北社副社長、林宜正先生 辜寬敏基金會副董事長、謝東儒先生 公民監督國會聯盟常務監事、陳利益先生 公民監督國會聯盟政策部主任、永社秘書處同仁。」

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