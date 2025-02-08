列出國民黨「報復」事蹟 沈伯洋：藍意識形態造就國會空轉

立委沈伯洋。（資料照）

2025/02/08 11:21

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋昨日分享，過往常常有外國媒體問他，為何國民黨可以從反共走到親共，經過一年的洗禮後，他總算明白國民黨的本質就是「報復」，並逐條列出國民黨的報復行為，直言國民黨的意識形態，就只剩報復兩個字而已，這才叫做國會空轉。

沈伯洋在臉書PO文表示，過往外國媒體很常問他，為什麼國民黨可以從反共走到親共？到底國民黨中央現在的主流意識形態是什麼？他覺得這個問題很難回答，但經過這一年的洗禮，他覺得國民黨的本質就是「報復」。

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沈伯洋指出，因為前行政院長蘇貞昌問蔣萬安，在美國有沒有吃豬肉，結果國民黨修法訂了「反質詢」作為報復；因為大法官說國民黨亂修法違憲，所以報復性修法廢掉憲法法庭；因為看起來高雄發展不錯，所以修財劃法把高雄分配的錢減少。

沈伯洋續指，因為團體參與了青鳥運動，所以有補助過公民團體的機關，報復性的把預算砍掉；因為公民想要罷免，所以報復性的修選罷法，把連署和通過的門檻都拉高；因為有地方議員幫忙收連署書，所以國民黨開始準備報復性罷免這些議員；因為公民開始連署，所以現在開始報復性的查水錶。

沈伯洋直言，因為民進黨漸漸步入正軌，所以覺得跟著共產黨論述消滅民進黨也沒什麼，他怎麼看，都覺得國民黨的意識形態，就只剩報復兩個字而已，這才叫做國會空轉。

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