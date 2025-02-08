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    美日聯合聲明強調台海和平重要性 賴清德發文致謝

    美國總統川普、日本首相石破茂於美東時間2月7日發布美日領袖聯合聲明，內容提及對台灣國際參與及台海議題的支持立場，賴清德總統透過X社群平台以英文發文表示深摯感謝。（資料照）

    美國總統川普、日本首相石破茂於美東時間2月7日發布美日領袖聯合聲明，內容提及對台灣國際參與及台海議題的支持立場，賴清德總統透過X社群平台以英文發文表示深摯感謝。（資料照）

    2025/02/08 11:23

    〔記者蘇永耀／台北報導〕美國總統川普、日本首相石破茂於美東時間2月7日發布美日領袖聯合聲明，內容提及對台灣國際參與及台海議題的支持立場，賴清德總統透過X社群平台以英文發文表示深摯感謝，強調兩國領袖將堅決支持台海和平及台灣參與國際事務。而我們也將繼續堅定地與美國、日本和其他全球夥伴合作，促進區域和平與繁榮。

    川普與石破茂會談後發布聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素，鼓勵以和平方式解決兩岸問題，並反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀的企圖，同時表達支持台灣有意義地參與國際組織。

    總統府今也表示，兩國領袖以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的堅定支持，總統府表達誠摯感謝。

    總統府發言人郭雅慧指出，印太區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作。台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美日三方安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海與印太區域的自由開放，以及全球和平穩定及繁榮，持續為世界貢獻良善力量。

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