備補領銜人未設籍滿4個月 罷吳沛憶領銜人：尚未收到中選會退件公文

罷免民進黨立委吳沛憶領銜人劉思吟受訪。（記者廖振輝攝）

2025/02/08 10:44

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨青年軍滿志剛、賴苡任、劉思吟、陳冠安4人組成「罷吳四騎士」鎖定罷免吳思瑤、吳沛憶，並於5日赴中選會遞交吳沛憶第一階段罷免提議書，不過卻傳因備補領銜人未設籍滿4個月遭退件。對此，領銜人劉思吟今（8日）表示，昨晚收到中選會通知後，才知道案件需要補正，但截至現在都未收到被退件的公文。

劉思吟表示，昨天傍晚5時23分，她才收到中選會通知，知道案件需要補正，但截至現在都沒有收到被退件的公文，中選會也未發布相關公告；她質疑，為何特定媒體能搶先報導不公開、且未證實的選務資訊，這是否涉及洩密，他們會與法律專家討論。

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劉思吟坦言，昨晚得知中選會通知後，他們確實發現這個問題，他們原本希望結合各地力量才邀請將軍張延延，這部分造成他的困擾，對他感到非常抱歉。至於她個人、張延延和2678位提議人是否符合資格將由中選會認定，因涉及個人隱私，其他細節她無法代為回答。

劉思吟也說，若中選會如同特定媒體所言，在未來予以退件，團隊早已預想一切可能並做好因應，他們早知道綠營會用盡各種手段阻擾，但請所有支持者和萬華中正的鄉親放心，他們已準備另一手策略，罷免行動會繼續推進，絕不會落後。對於吳沛憶指劉是拼裝車，她強調，自己是萬華在地的原產車，今天開進罷免賽道，就是要罷免吳沛憶這台挾持黨意、迫害民意的怪獸卡車。

據了解，台北市選委會7日以普通件發函中選會，函文指出，查對罷免台北市第5選區立委吳沛憶之提議人資格查對作業，本案領銜人及備補領銜人戶籍資料，其中「領銜人」符合提議人資格，另「備補領銜人」於罷免案提出日，居住期間未在該罷免區所包含之行政區域內繼續設籍4個月以上。

記者向中選會求證，該案是否如傳聞所言遭退件，或可依補件程序作業。中選會副主委陳朝建僅回應，程序進行中的案件，或是特定個案，選務機關並不予評論或回應。不過，根據中選會網站，有關罷免案的提出規範，指定之備補領銜人經查對不合規定應不予受理。

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